Le voy a mostrar a México que hay futuro: Samuel García

En su encuentro con cientos de militantes de Movimiento Ciudadano, el precandidato a la Presidencia, Samuel García Sepúlveda, dijo a los laguneros que demostrará que en México hay futuro.

En su arribo a Torreón acompañado de su esposa Mariana Rodríguez Cantú, el emecista generó una conexión con la pega de la "Calca matona" en las principales calles de esta ciudad.

Después, se reunió con cientos de militantes de MC en Gómez Palacio, Durango.

"Le voy a mostrar a México que hay futuro, hay algo nuevo y que no tenemos que resistirnos a Morena, que al final todos son ex PAN, ex PRI y ex PRD", expresó García Sepúlveda, quien recibió el apoyo incondicional de los jóvenes con el “¡Samuel Presidente!”.

Samuel García arribó hoy a Torreón cargado de ese entusiasmo y energía que contagia en sus recorridos. Foto: Especial

García Sepúlveda arrancó su precampaña en interacción con cientos de jóvenes por varias ciudades del Noreste de México, que incluye los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

El emecista inició en Saltillo, le siguió Monclova, Matamoros y hoy arribó a Torreón cargado de ese entusiasmo y energía que contagia en sus recorridos.

"En sólo cuatro días de precampaña ya estamos consolidados en segundo lugar y la vieja política lleva seis meses en precampaña ilegal y muy aburridas.

"Ya empezó la precampaña del futuro, de la alegría, de los jóvenes", agregó García Sepúlveda.

Después de su encuentro con los juveniles, el emecista visitó el Monumento a Francisco Villa, llamado "El Centauro Del Norte", ubicado en lo alto del Cerro de la Pila, en Francisco Zarco, Torreón, Durango.

"A Pancho Villa siempre le decían que no, pero era norteño y él decía que sí, que sí, entrón, jalador, franco, directo como somos en el norte.

“Y logró lo imposible, tuvo la habilidad de unir a México el norte con el sur. Hoy el mensaje desde Durango es: México unido, jamás será vencido", concluyó.

La precampaña de Samuel García Sepúlveda continuará en el Occidente del País en los próximos días.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú agradeció a las y los jóvenes el recibimiento en esta ciudad.

"Nos vamos a volver a ver, los quiero mucho", expresó Rodríguez Cantú, a quien no pararon de vitorear.

Ya empezó la precampaña del futuro, de la alegría, de los jóvenes: Samuel García Sepúlveda. Foto: Especial

Recomienda Samuel García a Xóchitl Gálvez “echarle más ganas, se está quedando atrás”

Samuel García, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) recomendó a su contrincante de la alianza Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, “echarle más ganas” porque ya se quedó atrás en la contienda por la titularidad del Poder Ejecutivo federal del 2 de junio de 2024.

Al continuar sus actos de precampaña por el norte del país, el emecista afirmó en la Comarca Lagunera que pese a las recientes adhesiones de Max Córtazar como coordinador de comunicación social de su campaña, Gálvez Ruiz comienza a desaparecer.

“Ni yo lo conozco, ¿qué les puedo decir? Pero que le eche ganas porque ya se quedó muy atrás. Nosotros estamos bien concentrados por Morena, sabemos que el PRIAN está frito y muerto por lo que no hay que distraer ni un solo minuto”, declaró después de pegar calcas en la ciudad de Torreón.

Aseguró que sus contrincantes Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum son exPRI, exPAN y exPRD, de ahí que, dijo, es importante presentar la oferta que significa Movimiento Ciudadano para los comicios presidenciales del año próximo.

Le voy a mostrar a México que hay futuro: Samuel García Foto: Especial

El exgobernador de Nuevo León advirtió que en 2024, Movimiento Ciudadano va a arrasar, y muestra de ello, apuntó, es que en Coahuila como en Matamoros, Saltillo y Monclova, “me han recibido de lujo, y no digo en broma que me han recibido mejor que en casa”.

Más tarde en Gómez Palacio, Durango, al reunirse con la militancia de MC, Samuel García fue recibido al ritmo de batucada y gritos de “presidente, presidente”, donde ante cientos de simpatizantes volvió a arremeter contra sus adversarias de Morena-PT-PVEM y del PAN-PRI-PRD.

Sostuvo que los tenis “fosfo fosfo” de su esposa Mariana Rodríguez, “tienen más likes que (Claudia) Sheinbaum y Xóchitl (Gálvez) juntas”.

El aspirante a la Presidencia insistió en que Morena se va en 2024. “Desde Durango un mensaje, en Morena también son la vieja política porque son puro exPRI, exPAN, exVerde, Sheinbaum es exPRD”, destacó.

Y remató: “Se acabó el pasado, se acabó la vieja política, PAN, PRI y PRD (…) La vieja política no debe tener una sola oportunidad más. El PRI, PAN y PRD, tienen que salir de gobernar porque no han hecho más que corromper, saquear y dejar a la futura generación sin oportunidades”.

En su discurso comentó también que “a mí me dijeron: ‘no puede ser diputado’ y entramos; que no podía ser senador y ganamos; que era imposible ganar la gubernatura, que no tenía ni 30 años, que Morena iba en primer lugar con 42 puntos y yo con 8, y de nuevo les pusimos el ejemplo, en dos meses nos fuimos a primero y mandamos a Morena al cuarto al sótano”, sostuvo.

