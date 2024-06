Y que le ofrecen “algo”

Y finalmente le ofrecieron “algo” a Gerardo Fernández Noroña, luego de que mantuviera sus reclamos por no haber accedido a la coordinación de los senadores de Morena, posición que quedó en Adán Augusto López. El legislador del PT acudió ayer a la casa de transición de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum y tras encontrarse con ella salió para anunciar que va a valorar el ofrecimiento, aunque también dijo que se quedará en el Senado. “Si no lo voy a aceptar para qué lo digo y si lo acepto también para qué lo digo, lo voy a pensar. Ya dije, ya dije que yo me voy a quedar en el Senado”, sostuvo el petista, quien por la mañana dio un raspón a quien llamó “excepción al compañero Presidente”, pues lo señaló de promover el sectarismo en el movimiento de la Cuarta Transformación al dejarlo fuera de los repartos, en el entendido de que los acuerdos entre las llamadas corcholatas atañeron sólo a morenistas. ¿Qué tal?