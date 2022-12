Tras polémica por anuncios

Legisladores de la 4T bajarán propaganda a favor de Claudia Sheinbaum: Aleida Alavez Los legisladores han sostenido que los espectaculares están en el marco de sus derechos ciudadanos y no violan ninguna Ley; no obstante, adelantan que los retirarán a fin de no dar pretextos a sus adversarios