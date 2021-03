La ley no permite dar a conocer expediente de Cabeza de Vaca: diputado Pablo Gómez

Este miércoles, y en respuesta a la solicitud hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador de dar a conocer el expediente en el que se basa la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el diputado Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora de San Lázaro, advirtió que esto no es posible porque la ley no lo permite.

"La Sección Instructora no puede dar a conocer lo que está en el expediente (del gobernador de Tamaulipas), no solamente porque la ley lo impide y es un delito, sino porque no es del procedimiento, porque en el expediente obran nombres y datos personales, no solamente del inculpado, sino de muchísimas otras personas, por lo tanto esas personas tienen derechos y no pueden ser atropelladas esas personas y nosotros somos custodios de eso. - ¿El presidente no sabe que se viola la ley? - No tengo ningún comentario al respecto. No se puede abrir al público el expediente, está prohibido por la ley y es un delito", dijo el diputado por Morena.

El legislador, no obstante, acotó que si el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, quiere dar a conocer los elementos de la solicitud de desafuero que esta dependencia presentó a la Cámara de Diputados, será un asunto de su responsabilidad.

"Si el fiscal general de la República quiere dar a conocer elementos que están en su petición, en su solicitud, es cosa de él, pero en eso nosotros no nos metemos ni es nuestra responsabilidad", apuntó.

El pasado lunes, el presidente AMLO pidió a la Cámara de Diputados dar a conocer el expediente del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para que se aclare de qué está acusado, "le conviene a él y nos conviene a todos", y rechazó que fabrique expedientes contra sus opositores.

"Yo quiero conocer el expediente, de qué se le acusa, pero no la línea gruesa. No conozco el expediente, ni fabrico expedientes, ni doy órdenes de que se fabriquen", aseguró AMLO en conferencia de prensa matutina.

AMLO comentó que escuchó por ahí que desde Palacio Nacional se instrumentó el expediente contra García Cabeza de Vaca, por ello dijo que sería bueno que la Cámara de Diputados lo diera a conocer de forma transparente.

Cabe recordar que el 24 de febrero la FGR solicitó formalmente a la Cámara de Diputados la declaratoria de procedencia en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo que implica quitarle el fuero con el fin de proceder en su contra por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.