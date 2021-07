Liberación de Ovidio evitó muerte de 200 inocentes: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que dio la orden para liberar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, para evitar la muerte de 200 personas inocentes, por lo que afirmó tener la conciencia tranquila.

.

"Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán; yo tomé la decisión. ¿Por qué?, no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia, esto no se entiende, los autoritarios, fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan