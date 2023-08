Libros de texto gratuitos abren la puerta al abuso sexual, advierte Red Familia

Organizaciones de la sociedad civil que integran Red Familia advirtieron que los nuevos libros de texto gratuitos para educación básica, abren la puerta al abuso sexual y otras conductas que confunden y ponen en riesgo a estudiantes entre siete y diez años.

En conferencia, Rosario Larios, vocera de Sexo Seguro aseguró que los textos confundirán a los estudiantes, debido al contenido que deja a su decisión el tema sexual, así como apertura de sus primeras relaciones.

“En el libro de cuarto año se dice que puede haber experiencias sexuales; en el quinto se propone elaborar una maqueta de eyaculación y en el de segundo para menores de siete años se les dice a los menores que es indispensable que los niños tengan conocimiento de sus partes, porque no pueden tocarlos sin su consentimiento. ¿Osea con su consentimiento sí?”, explicó.

Mencionó que las condiciones que puedan desarrollar los menores, pueden provocar embarazos no previstos o inicio de consumo de alcohol.

“Es abuso infantil, ya que los menores no tienen capacidad para decidir si alguien puede o no consistir el tocamiento a su cuerpo”, añadió.

Señaló que los libros de texto juegan con la sexualidad de los menores y solo fomentan el morbo entre los niños.

Mario Romo, titular de Red Familia dijo que con los nuevos libros de texto se gestó un precedente negativo, porque “parece que quienes diseñaron estos libros, parece que contrataron a una sociedad de pederastas”, sentenció.

Sostuvo que el tema de la educación en México se trata de darles información, no solo ideas a “mazazos”, sin embargo, aclaró que la “ideologización” de la enseñanza provoca riesgos reales.

“Si estos libros se aplican, va a incrementarse el abuso infantil y será responsabilidad de los que hicieron lo libros”, añadió.

Mencionó que al final, los maestros son los que tendrán que enfrentarse al problema, ya que ellos están en el aula conviviendo con los alumnos.

Karla Garcia, directora de Unión Nacional de Padres de Familia en la Ciudad de México expresó que la distribución de los libros de texto gratuito fue ilegal, pues a pesar de qué hubo resoluciones, no les hicieron caso.

Por ello, dijo que no se debe permitir que el Gobierno federal enseñe “lo que se le antoje”, ya que se debe respetar la normativa educativa. “Debemos exigir un alto al adoctrinamiento. Debemos pedir que no se usen estos libros de texto y exigimos que no se actúe al margen de la ley”.

Francisco Landeros, vocero de Suma por la Educación dijo que solo son fascículos sin orden, ni consecuencia; “creemos que son los libros de la confusión y desorden. Son libros fragmentados que diluyen la historia, gramática y educación sexual, ya que no aportan nada a la educación”, aseveró.

Los activistas señalaron qué hay al momento 400 amparos contra los libros de texto, y seguirán el proceso hasta el final, pues aseguran que se puede llevar a cabo el ciclo escolar son los libros de texto.

Además, señalaron que el inicio de clases fue caótico, con incertidumbre, aparte de caro, ya que cada familia tiene que desembolsar 7 mil pesos por hijo, mientras que los maestros entraron sin capacitación, lo que puede generar un ciclo escolar de baja calidad.