Línea 12 del Metro: AMLO ofrece perdón a familiares de víctimas

A dos semanas de la tragedia en la Línea 12 del Metro, el Presidente Andrés Manuel López Obrador este martes pidió perdón a los familiares de las 26 víctimas que perdieron la vida en el accidente, pues "no le damos la espalda al dolor humano".

"Lo puedo resumir en una frase: 'Nada humanno me es ajeno'. Ofrecer disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos. Entonces no le damos la espalda al dolor humano", señaló durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Ante los señalamientos de que ofrecía perdón a los mayas, a los chinos y próximamente a los yaquis por los agravios en su contra, AMLO dijo que todos los días lamenta mucho estas desgracias, no como autoridad sino como persona.

"Yo les pido perdón, deseo que nadie sufra, esa es mi convicción, deseo que nadie pierda la vida", expresó el mandatario.