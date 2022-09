Mario Delgado llama a diputados de Morena a que “le metan tijera” a presupuesto del INE

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó a los diputados de su partido a hagan una revisión a fondo del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para 2023 y “le metan tijera”.

Al participar en la asamblea informativa sobre la reforma electoral, que se realizó en Oaxaca, acompañado por diputados del guinda, incluido Ignacio Mier, arremetió en contra de los consejeros electorales por los recursos que solicitaron.

En su discurso, Delgado acusó que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, es un “desvergonzado”, porque dijo que “quiere ganar el año que entra al mes 262 mil 634 pesos”, más de lo que ganan otros funcionarios, incluido el Presidente de la República.

Pero no se conforma con eso, fíjense, yo pensé que estaban escribiendo a su familia, pero no, son sus primas que tienen prestaciones para los consejeros, la prima vacacional, la prima quinquenal, el aguinaldo de 40 días, un seguro por fallecimiento, prima por dos períodos vacacionales de diez días, seguro de vida, seguro colectivo de retiro y seguro de separación individualizada, así como seguro de gastos médicos mayores. No tienen vergüenza. Y eso se paga con los recursos del pueblo