Llama Sánchez Cordero a participar en consulta del 1 de agosto

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado a la ciudadanía a participar este 1 de agosto en la consulta popular, debido a que incidir de manera directa en las decisiones del país es un derecho que se ganó en la actual administración.

Durante la entrega de reconocimientos en las instalaciones de Talleres Gráficos de México, detalló que la consulta ciudadana fortalece la democracia de las naciones, porque permite a los ciudadanos incidir de manera directa en la toma de decisiones.

“Hoy con la consulta popular tenemos la gran oportunidad de participar en la democracia, pero es justo decir que se trata de una conquista ciudadana cuya figura es nueva en México, y con ellos se permite que la ciudadanía tome las decisiones de Gobierno de manera directa”, añadió.

La consulta popular de este 1 de agosto consiste en contestar a la pregunta: “¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y lega, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

La encargada de la política interior del país agregó que la democracia va más allá de procesos electorales, porque se realiza con la participación de todos los actores sociales, por ello la consulta popular es sumamente importante para la vida democrática del país.

“La participación directa en la toma de decisiones públicas fortalece la democracia de cualquier país, porque la convierte en un proceso vico que enriquecemos todos”, precisó.

Sánchez Cordero señaló que a diferencia de las elecciones, en las consultas no participan políticos o candidaturas independientes, se vota si o no a una pregunta determinada, además nadie debe ser presionado para orientar el sentido de su voto o coaccionado para no votar.

“A todos nos corresponde respetar esta democracia participativa. De manera especial nos corresponde a las autoridades invitar a la población a participar para desalentar cualquier intento de sabotaje. La consulta implica el ejercicio de derechos como ciudadanos y todos están llamados a votar en el sentido que deseemos”, sostuvo.

Finalmente la secretaria de Gobernación agradeció el trabajo de Talleres Gráficos de México por hacer posible que el país cuente con las boletas para la consulta del 1 de agosto.

