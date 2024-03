Llama Xóchitl Gálvez a AMLO a decirle la verdad a los padres de los normalistas de Ayotzinapa

La candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a abrirle las puertas de Palacio Nacional a los padres de los normalistas de Ayotzinapa y a decirles la verdad sobre sus hijos.

Entrevistada por los medios de comunicación en el contexto del mitin que realizó en Villahermosa, Tabasco, Xóchitl Gálvez se refirió a los hechos registrados cuando el titular del Ejecutivo federal ofrecía su conferencia mañanera y los manifestantes dieron un “portazo”.

“Realmente preocupante, no me gusta esa escena de violencia, es un lugar histórico, es el patrimonio de la nación, sería tan sencillo que el presidente le abriera las puertas a las personas, ustedes saben cuál fue mi caso, con un amparo en la mano fui a tocar la puerta de Palacio Nacional, no me la abrió, pero tampoco se la abrió a los papás de los niños con cáncer, tampoco se la abrió a las madres buscadoras, no se la abrió a las mujeres, es más, seguramente mañana va a poner las vallas para que las mujeres no se puedan acercar a Palacio Nacional.

“A los médicos que buscaban vacunas; a los alcaldes que pedían recursos para seguridad en los municipios, ahí es donde hay que aplicar el dinero, a nivel municipal, ahí es donde empieza la violencia, es donde podemos prevenir el delito, no les quiso abrir, y ahora los padres de Ayotzinapa, por lo que escuché en la mañana, lo único que pedían era un encuentro con el presidente, era ser escuchados y que el presidente les diga la verdad, tan fácil que es que el presidente les diga qué pasó y si la verdad él la sabe, los papás la van a entender y creo que sería lógico que el presidente le abriera las puertas a los papás de los jóvenes de Ayotzinapa”, expresó Xóchitl Gálvez.

Cuestionó que López Obrador la critique porque supuestamente ella está lucrando con el tema de la inseguridad, cuando, dijo, “ya se le olvidó lo que hizo durante años, lucrando durante años con la guerra de Calderón y de Ayotzinapa y ahora se le está revirtiendo”.

Xóchitl Gálvez también anunció que presentará una denuncia en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por su intervención en los procesos electorales: “Vamos a poner una denuncia contra la CNDH, porque no debía meterse en el proceso electoral, están haciendo uso de recursos públicos, qué pena que la señora Ibarra, que llegó con dos votos robados, no tiene autoridad moral, que investigue a los violentadores”, aseveró.

La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México afirmó que no le cuesta trabajo hacer campaña en la tierra del presidente, porque dijo que la gente está desencantada de Andrés Manuel López Obrador.

“¿Verdad que ya se cansaron de tantas mentiras?”, preguntó a los asistentes al mitin en Villahermosa, quienes respondieron “¡Sí!”

“Este gobierno se coludió con la delincuencia, le ha dejado a los delincuentes el control de muchísimas colonias y lo vamos a recuperar, vamos a ganar, porque la esperanza ya cambió de manos”, afirmó Xóchitl Gálvez.

Afirmó, además, que ofrecerá un esquema equivalente al otrora programa Prospera, que beneficiará a las mujeres.

Ante la pregunta de si comió un taco de pejelagarto en su visita a Tabasco, la candidata presidencial de la oposición respondió: “Ya me eché uno (taco de pejelagarto) y me voy a echar otro en la elección”.

