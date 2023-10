Llama Xóchitl Gálvez a defender la democracia que se encuentra amenazada

La representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, hizo un llamado a defender la democracia en México de personas que pretenden perpetrarse en el poder y acabar con las instituciones, pues aseguró se encuentra amenazada.

“Solo manipulan al pueblo para amasar más poder, como si no hubiera Constitución y leyes que los rijan. El actual gobierno busca construir un régimen que elimina los contrapesos”, aseveró.

Durante su participación en el Foro: América Libre, unidos por la democracia, recordó los ataques que ha sufrido el Poder Judicial y afirmó que si no existe esa división de poderes, no existe la democracia.

“Hemos visto la agresión al Poder Judicial, pues si existe, no hay democracia. No concede que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se sujete a sus designios y hemos visto que en cuatro años como busca quitar los balances democráticos”, dijo.

Señaló que se buscó erradicar al INE, se persigue penalmente a los opositores, instituciones; se colocó en la CNDH a una de sus militantes que solo los defiende, se calumnia y se publica una lista de los periodistas críticos.

Además, dijo que se exhibió de manera ilegal sus estados bancarios y los de sus clientes; “hoy en México la libertad y la democracia se encuentran seriamente amenazados”.

Mencionó que el Gobierno federal mantiene relaciones amistosas con los peores representantes del populismo en el continente, además que incitó a marchar a tropas rusas en el desfile de la Independencia, así como reacción tibia en el conflicto entre Israel y Palestina.

“No nos podemos confundir, entendamos que nuestras alianzas son los países libres y democráticos”, sentenció.

Por ello, urgió a unir fuerzas para derrotar al populismo, los partidos se deben a abrir a la participación ciudadana, “abrir las ventanas para que entre el aire fresco”, así como defender a las instituciones democráticas del país.

Mencionó que en los siguientes meses se enfrentarán a un aparato de Estado que defiende a una candidata oficial.

Discurso íntegro de Xóchitl Gálvez

Mensaje de la representante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruíz, en el Foro: América Libre, unidos por la democracia.

Xóchitl Gálvez: (Habla en lengua) Les saludé, mi querido Marko Cortés, presidente del PAN, muchas gracias. Andrés Pastrana, presidente de la Internacional Democrática del Centro, Gerhard Wahlers, secretario general adjunto de la Fundación Konrad, mi querida Mariana, qué gusto esta invitación, diputados federales, senadores que nos acompañan.

Olena, vicepresidenta del Parlamento de Ucrania. Muchas gracias por tu mensaje muy profundo, mi querido jefe Vicente Fox, qué gusto tenerte aquí.

Y quiero iniciar mi mensaje que haciendo un llamado a la unidad con todo el pueblo de Guerrero, especialmente las personas que viven en Acapulco y las zonas que fueron afectadas por el huracán Otis, más de un millón de personas afectadas, es una devastación brutal, necesitamos hoy más que nunca la solidaridad con el pueblo de Guerrero.

Mi más sincero pésame a las personas que han fallecido y esperamos trabajar muy duro todo México y decirle a Guerrero que no está solo.

Queridas y queridos amigos, me llena de alegría estar aquí, en medio de tantas personalidades que se han distinguido por defender la libertad y la democracia. Saludo con aprecio a todos los invitados a este gran evento, a los ex presidentes, legisladores y líderes políticos de todo el mundo, a las autoridades de la Fundación Konrad Adenauer, de la Organización Demócrata Cristiana de América y de las instituciones convocantes.

Muchas felicidades por esta primera edición del Foro América Libre, un espacio de encuentro que está llamado a convertirse en un referente en la región en favor de las ideas de libertad, democracia, desarrollo, prosperidad y bien común.

Hoy nos reunimos aquí porque nos une una preocupación, pero también una esperanza. Tenemos preocupación porque hoy la libertad está en riesgo en América, pero tenemos esperanza porque sabemos que somos más los que queremos un futuro con libertad y con prosperidad y si actuamos unidos y coordinados, podremos derrotar a quienes buscan perpetuar el populismo como una estrategia para conquistar el poder.

Quiero aprovechar esta oportunidad para que todo el mundo sepa lo que está pasando en México. No es exagerado afirmar que el actual gobierno pretende construir un régimen autoritario inspirado en el populismo bolivariano, un régimen que destruye los contrapesos y elimina la pluralidad.

Estos días hemos sido testigos de la agresión del gobierno al Poder Judicial Federal. Sabemos bien que sin un Poder Judicial fuerte no hay democracia ni hay libertad. El presidente no tolera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se sujete a sus deseos y caprichos, pero esta agresión al Poder Judicial no es, desgraciadamente, un hecho aislado.

A lo largo de estos cinco años hemos visto en reiteradas ocasiones cómo el gobierno ha intentado destruir cualquier contrapeso a su poder. Hemos visto cómo el gobierno ha intervenido ilegalmente en las elecciones para impulsar a los candidatos de su partido. Hemos visto como el presidente intentó destruir al Instituto Nacional Electoral, un órgano constitucional autónomo que garantiza elecciones libres y justas.

Hemos visto cómo se ha perseguido penalmente a los críticos y opositores mediante la utilización facciosa de las instituciones públicas. Hemos visto cómo la mayoría oficialista colocó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una militante de su partido que, en lugar de defender a los ciudadanos, se ha dedicado a defender a su gobierno. Hemos visto cómo todos los días se ataca a la oposición y se calumnia a sus miembros como traidores a la patria.

Hemos visto cómo cada semana se publica una lista con los nombres de los periodistas críticos a Morena. Su servidora, en el momento que levantó la voz obviamente no fue la excepción. Primero se quiso negar mi origen. Después no, cómo es posible que de vender gelatinas y tamales me volviera una exitosa empresaria y después y todo esto desde Palacio Nacional y después se exhibió de manera ilegal pública, mis estados bancarios, financieros y fiscales, y la de mis clientes. Todo por el delito de ser una empresaria.

Hoy en México, la libertad y la democracia se encuentran seriamente amenazadas. Adicional a esto, en los últimos cinco años, México, además, ha perdido influencia y relevancia en el mundo. Esto significa que hemos perdido oportunidades para los mexicanos y todo, por la obsesión de este gobierno por privilegiar una política exterior cargada de ideología.

Así, no es casualidad que este gobierno haya mantenido relaciones amistosas y alianzas con los peores representantes del populismo. Este gobierno se ha negado a condenar los constantes violaciones a los derechos humanos en nuestro continente. Este gobierno, invitó a marchar a tropas del ejército ruso en el desfile de nuestro día nacional. Este gobierno tuvo una reacción tibia y ambigua frente a los ataques terroristas de Hamás contra Israel.

Este gobierno ha puesto en riesgo nuestra relación comercial con Estados Unidos y Canadá al no cumplir con lo que establece el Tratado de Libre Comercio. Por eso, es indispensable que la política exterior de México tenga un vuelco de 180 grados. La política exterior de nuestro país debe de defender siempre los valores de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos.

Hoy estamos en un mundo nuevamente bipolar, que no sucedía desde la caída del muro de Berlín. México tiene 3 mil 150 kilómetros de frontera con Estados Unidos y hay 12 millones de mexicanos que viven allá. El 80% de nuestras exportaciones son con Canadá y Estados Unidos. Más del 80% de nuestros turistas vienen de Canadá y de Estados Unidos, y hay 1.5 millones de personas de Canadá y Estados Unidos que viven en México.

No, no podemos confundir, entendemos la nueva geopolítica y nuestras alianzas están en nuestro vecindario y con los países libres y democráticos, con nuestros aliados y socios comerciales debemos ser serios y confiables, cumplir la palabra y respetar los acuerdos que firmemos a nivel internacional. Defender los derechos de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos es nuestra prioridad, pero también es nuestra obligación extenderle el mismo trato a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos.

México no puede seguir siendo un país en donde los migrantes padecen condiciones infrahumanas y peligrosas y hay 1.5 millones de personas de Canadá y Estados Unidos que viven en México.

No, nos podemos confundir, entendemos la nueva geopolítica y nuestras alianzas están en nuestro vecindario y con los países libres y democráticos, con nuestros aliados y socios comerciales. Debemos ser serios y confiables, cumplir la palabra y respetar los acuerdos que firmemos a nivel internacional. Defender los derechos de nuestros compatriotas que viven en los Estados Unidos es nuestra prioridad, pero también es nuestra obligación extenderle el mismo trato a los migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos.

México no puede seguir siendo un país en donde los migrantes padecen condiciones infrahumanas y peligrosas, necesitamos impulsar una colaboración con Estados Unidos para darle viabilidad a la migración temporal para trabajadores, que quienes decidan buscar mejores oportunidades lo puedan hacer de manera segura y ordenada y que no se mueran en el camino.

Por supuesto, es la responsabilidad de los países expulsores crear las condiciones de seguridad y prosperidad para que nadie se tenga que ir por pobreza o por miedo, por idioma, por historia, por cultura, por religión nuestro corazón y nuestros lazos más emotivos están en América Latina.

Debemos de fortalecer el comercio en la región y profundizar nuestra integración en cadenas de valor, para que el beneficio del nearshoring llegue a todo el continente, con América Latina tenemos una agenda que debe de incluir la migración, el crimen organizado y el cambio climático.

De hecho, lo que pasó en Acapulco todo mundo dice que nadie lo veía venir, que en décadas no había pasado, pues esto que vivimos, estos días es muy probable que se repita de manera reiterada por los efectos del cambio climático.

México tiene que tomar su relevancia en el Nuevo Orden Mundial, no podemos seguir en una actitud pasiva, debemos ser parte de las decisiones siempre en defensa de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos, y quiero aprovechar este espacio para reiterar toda mi solidaridad con Ucrania y con Israel.

Sabemos que hoy estas dos naciones son amenazadas por quienes cuestionan los fundamentos mismos de nuestra civilización, extiendo mi solidaridad a la población civil que vive en Gaza y Cisjordania y que también es víctima del extremismo, no olvidemos que un grupo terrorista como Hamás, no representa al pueblo palestino.

Como pueden ver, nuestra visión de política exterior es completamente opuesta a la que defiende Sheinbaum. La suya está del lado del autoritarismo, la nuestra del lado de las libertades, la suya está basada en las ideologías caducas, la nuestra en la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Amigas y amigos, estoy recorriendo una vez más el país con el propósito de sumar a más ciudadanos a este Frente que busca la libertad y la democracia.

La primera vez que lo recorrí fue al lado del presidente Fox, fui la responsable de desarrollo de los pueblos indígenas de nuestro país y la verdad es que con su apoyo logramos electrificar a millones de personas que no tenían luz, construir universidades, carreteras, sistemas de agua potable y quiero agradecerle al entonces y hoy ex presidente Vicente Fox, el apoyo para hacer este trabajo al lado de los pueblos indígenas,

Que por cierto me encontró con los cazadores de talento, yo no estaba en la política y él me convenció de que viniera al gobierno y no hay mejor cosa en la vida que servir al prójimo.

Hoy quiero plantear tres ideas sobre las que me gustaría mucho escuchar sus opiniones:

Primero, para defender a la libertad, las fuerzas democráticas debemos estar unidas en todas las experiencias de lucha contra las corrientes autoritarias, la clave siempre ha sido la unidad. Eso nos propusimos y eso logramos con la construcción del Frente Amplio por México, es la suma de tres partidos protagonistas en la transición democrática en México.

Son tres agrupaciones que han sabido hacer a un lado sus diferencias, dialogar, ponerse de acuerdo y unirse por un objetivo superior, defender la democracia y darle un nuevo rumbo a México y por cierto, quiero agradecer a los tres partidos su apertura porque al no ser yo militante de ninguno de los partidos y al haber escuchado a la sociedad civil que ese proceso se abriera, es como yo puedo estar aquí. Muchas gracias Marko.

Esa unión debe hacerse presente también a escala internacional, todas las fuerzas democráticas de la región y del mundo debemos sumarnos en un frente común en defensa de las libertades y estoy segura que de este foro saldremos más unidos y mejor organizados para ello.

Segunda idea, los partidos políticos se tienen que abrir a la participación ciudadana, abrirse, no de dientes para afuera, no para la foto, hablo de abrirse de verdad. Hablo de dejarse poner una inyección de energía ciudadana, de abrir las ventanas para que entre el aire fresco, la convicción y la alegría de la gente, y eso estamos haciendo en el Frente Amplio por México y la prueba está aquí ante ustedes.

Fui elegida para coordinar los trabajos del Frente sin tener militancia partidista formal y gracias a la participación activa de casi 3 millones de personas. Soy la responsable de este Frente por decisión de la ciudadanía, por la participación de la sociedad civil organizada y por el compromiso firme de tres partidos con la democracia.

He dicho y reiterado que soy políticamente daltónica porque más que ver colores partidistas, veo un solo color, que es el color de México.

Al mismo tiempo aprecio y valoro el rol de los partidos políticos en la democracia, todos lo sabemos, no hay democracia sin partidos, pero tampoco puede haber partidos sin ciudadanos

Todos lo sabemos. No hay democracia sin partidos, pero tampoco puede haber partidos sin ciudadanos.

Es hora de reconciliar a la ciudadanía con sus partidos políticos. Si no lo hacemos, la alternativa son los liderazgos personalistas y demagógicos que tanto dañan a la democracia.

Y me da orgullo decirles que la sociedad civil es pieza central de nuestro frente, como nunca antes se había visto en una coalición en México. Y quiero agradecerle a Margarita Zavala que me está apoyando en este proyecto con la sociedad civil.

Tercera idea. Tenemos que defender los valores y las instituciones de la democracia con toda convicción. Las instituciones no se defienden solas, necesitan a los ciudadanos, necesitan a líderes políticos y líderes sociales comprometidos.

Necesitan a las mejores mentes, a las instituciones no solo se defienden en los salones y pasillos de la política, no solo se defienden en los tribunales y en los congresos o en los medios y redes sociales.

Las instituciones nos necesitan en la calle, en la plaza pública, marchando, protestando, exigiendo. Nos necesitan acompañando a la sociedad con vigor y convicción, persuadiendo al ciudadano con ideas claras y bien comunicadas. Todo eso está haciendo el Frente Amplio.

Quiero decirles, con mucho orgullo, que en México la ciudadanía ha tomado ya varias veces la calle en defensa de las instituciones, de la democracia, en movilizaciones sin precedentes.

Hoy existe la posibilidad real de derrotar a Morena el próximo año, algo que parecía imposible hace tan solo unos cuantos meses. Soy una mujer que viene desde abajo, nací en un pueblo de origen indígena, soy ingeniera empresaria y acepté mi responsabilidad en el gobierno con el fin de ayudar a los más marginados y olvidados.

Después fui alcaldesa de Miguel Hidalgo y actualmente soy una senadora.

Solo entiendo la política como una actividad para servir al prójimo, por eso estoy convencida que en México y América Latina tienen enormes potencialidades.

Los gobiernos autoritarios y populistas han impedido que esas potencialidades se conviertan en realidades que mejoren las condiciones de vida de las personas.

Por eso hoy la principal disyuntiva a la que se enfrenta América es, entre el populismo y libertad, mientras los populistas dividen y polarizan a las sociedades nosotros creemos en la reconciliación, en la convivencia democrática.

Mientras los populistas levantan muros, nosotros construimos puentes. La libertad conduce a la prosperidad, la libertad sustituye los viejos rencores entre las naciones por fraternidad y por paz.

Las ideas de la libertad son las que han hecho grande a las naciones, mientras que las ideas del populismo han hundido a las naciones en la miseria. La libertad no solo se traduce en derechos civiles y políticos, sino también en la capacidad de las personas para superarse.

Los gobiernos que fomentan la libertad privilegian la cultura del esfuerzo y permiten a las mentes creativas florecer en el entorno donde las personas son libres para expresar sus ideas y donde prevalece el Estado de Derecho, la innovación y la creatividad prosperan.

La libertad fomenta el espíritu emprendedor, los emprendedores somos motores esenciales para la economía, creando empleos y contribuyendo significativamente al crecimiento económico. Eso es lo que está en juego en México el próximo año, nunca habrá en nuestro país una elección tan clara. Es tiempo de apostar por la libertad y por la democracia para que podamos alcanzar la paz, el desarrollo y prosperidad.

A todos ustedes les pido que estén pendientes de nosotros, que le den seguimiento puntual en todo momento a nuestro proceso electoral, nos enfrentaremos a un gobierno que utiliza todo el aparato de Estado para favorecer ilegalmente a su candidata.

Por eso necesitamos tener aliados a nivel internacional y nuestros aliados son todos aquellos que comparten nuestras ideas de libertad y democracia.

Señoras y señores: el gran Konrad Adenauer, quien tuvo una excepcional trayectoria luchando contra el autoritarismo, dijo y cito: “El ser humano debe de vivir conscientemente, dando cuenta de los altibajos del camino que recorra. Sólo cuando lo hace aprecia los bienes que le han sido dados. Sólo entonces tiene claras sus responsabilidades, sus deberes, sus tareas. Sólo entonces obtiene el coraje, la fuerza y la confianza para cumplir las tareas que, en nuestro tiempo peligroso y confuso, le impone”, hasta aquí la cita.

Cuánta razón tenía Adenauer al decir que se necesita fuerza, confianza y coraje para defender ideales. Hoy vivimos tiempos peligrosos y confusos para la democracia en el mundo. Ante nosotros tenemos a los poderes no democráticos que se unen, se apoyan y se organizan explícitamente para debilitar la libertad, limitar los derechos y socavar las elecciones en el nombre del pueblo.

¿Un pueblo de qué? Del que dicen ser los únicos representantes, pero al cual sólo manipulan para amasar más poder, se conducen como si ocuparán un trono en una monarquía, como si no hubiera constituciones, ni leyes, ni instituciones que limitan su actuar.

Pero a pesar de todo, soy optimista, porque lo que veo en los mexicanos es ganas de que nuestro país cambie en serio y construya un mejor futuro.

Lo que veo son anhelos de más libertad y más justicia. Por eso estoy segura de que la esperanza ya cambió de manos y hoy está de nuestro lado. La esperanza hoy en México está del lado de la democracia, del lado de la libertad y sé con la fuerza de las ideas y la fuerza del voto libre México y todos nuestros países resistirán la tormenta y saldrán fortalecidos de esta prueba.

Queridos amigos, concluyo haciendo un llamado a todos ustedes para que defendamos la democracia con claridad ética y política, claridad ética y política para rechazar a las dictaduras y los autoritarismos del signo ideológico que sea. Claridad ética y política para exigir respeto a las normas democráticas y a los derechos humanos en el mundo y no justificar su violación escudados en falsas neutralidad.

Claridad ética y política para rechazar a la violencia, al terrorismo y al crimen organizado, las más graves amenazas a las democracias del mundo.

Claridad ética y política para promover la democracia y la libertad, sin olvidarnos nunca de la solidaridad y la igualdad de derechos y oportunidades.

Finalizo reiterando, cuentan conmigo y todos los integrantes del Frente Amplio con México para defender la libertad y la democracia y los mexicanos contamos con ustedes para que nos sigan acompañando en estos meses cruciales y en la lucha por nuestras instituciones y nuestras libertades.

Hoy la esperanza ya cambió de manos y ahora nos pertenece y con esa esperanza vamos a construir el México que nos merecemos.

¡Muchas gracias!