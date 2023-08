Llevamos un año arriba en las encuestas: Sheinbaum

De cara a la realización del estudio de opinión que realizará Morena para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum resaltó que “no es por nada, pero llevamos un año arriba en las encuestas”.

Al encabezar una asamblea informativa en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, apuntó que este lunes inició la novena semana de recorridos por el país, en los que aseguró que ha sido bien recibida en las 32 entidades.

Dijo que ya falta poco para el balance final en Morena, en el que el pueblo decidirá la continuidad de la Cuarta Transformación y quién encabezará el trabajo que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Falta ya muy poco tiempo para llevar a cabo una encuesta en todo el país, no es una votación, no es que vamos a participar todos, no, se va a seleccionar una muestra de todo el país, representativa, y el pueblo de México va a decidir a través de esta encuesta quién va a ser la próxima coordinadora nacional de la Defensa de la Transformación”, declaró.

En ese contexto, la exjefa de Gobierno capitalina subrayó que debe prevalecer la unidad entre los seis participantes de la 4T, porque remarcó que es la clave para garantizar un nuevo triunfo en las elecciones del 2024.

“En este movimiento absolutamente todos somos importantes, lo más importante es el proyecto de transformación y que todos somos parte de este proyecto de transformación, así que la unidad de nuestro movimiento, la unidad de los seis que estamos participando es fundamental, todos tenemos que aportar algo al movimiento y sobre todo, esta unidad es la que nos va a permitir seguir siendo la mayoría en este país y llevar a este movimiento a un nuevo triunfo, porque este movimiento es mayoría en todo México”, remarcó.

Entre porras de los asistentes de “¡es un honor estar con Obrador!”, Sheinbaum Pardo resaltó que desde hace un año ocupa los primeros lugares en los sondeos.

La aspirante a la candidatura presidencial apuntó que decidió participar en este proceso interno del partido guinda porque quiere darle continuidad a la Cuarta Transformación y porque, además, considera que ya llegó el tiempo de las mujeres.

“Primera, nosotros queremos darle continuidad a la 4T de la vida pública de México, nosotros no queremos que haya marcha atrás, queremos que haya continuidad en la transformación, y la segunda razón es que de los seis que estamos participando resulta que hay cinco hombres y hay una sola mujer y también, como decimos, ya es tiempo de mujeres”, remarcó.

Sheinbaum subrayó que la Cuarta Transformación representa un conjunto de beneficios para la población y aseguró que ahora que ha recorrido todo el país, confirma que en cada región hay una obra hecha por el Gobierno del Presidente López Obrador.