Con “locura de amor” casi 90% de jóvenes

Para Jorge Negrete, psicólogo clínico de los Servicios de Salud Pública en la Ciudad de México, “la locura de amor en el país es más frecuente de lo que creemos”. El especialista expuso que la UNAM, apegada a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha mencionado que el 88.9 por ciento de jóvenes adultos en México han referido “sufrir por amor” y muchos han llegado a requerir los servicios de salud, derivado de ello.

Dijo que la psicología considera una psicopatología aquellos signos o síntomas que pueden derivar en un trastorno, y que en los tiempos modernos el amor no se vive precisamente en la forma más saludable, pues el 17 por ciento de sus pacientes en el rango de edad de 15 a 17 años le han referido violencia sexual, mientras que más del 80 por ciento hablan de violencias psicológicas.

La Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo (ENVIN) 2023 confirma esos datos, resaltó el psicólogo clínico, quien además aseguró que, después de la pandemia, el vincularse afectivamente, “ya sea en adultos o jóvenes, resulta más complicado, pues el ser humano requiere espacios saludables que no se tienen sólo de deseo, sino de cambios y trabajo desde lo familiar hasta lo social”.

Para Jacobo Richaud, médico especialista en psiquiatría, “el amor sí puede volverse una locura, pues somos seres sociales y, como tal, no podemos sentir el rechazo, ya que incluso nuestro cerebro y sistema biológico general se afecta e incluso hay pacientes que llegan al médico con vómito, sudoración y varias enfermedades, sobre todo digestivas, tras una ruptura o el rechazo de la pareja, así que ese es el otro lado del amor”.

Explicó que uno de los trastornos más comunes al vivir un amor no correspondido, o lo que hoy en día se llama “tóxico” o “intermitente”, es la limerencia, un estado mental involuntario que resulta de una atracción romántica hacia alguien en el que se siente una necesidad obsesiva de ser correspondido.

“Es la obsesión de ser amado. Y se le considera un trastorno, porque la persona pasa del enamoramiento a la obsesión y, al ser rechazado, esto causa síntomas negativos en tu cuerpo”, indicó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de 300 millones de personas en el mundo padecen depresión y, en el caso de México, Richaud aseguró que el problema es más grave, ya que el mexicano tiende a un “cierto dramatismo y romanticismo en todo y es parte de la educación basada en telenovelas, películas, y todo lo que hace idealizar las situaciones, pero es momento de ver la naturaleza humana desde una mayor sanidad”.

El especialista, egresado de la Universidad La Salle, dijo que la pandemia sólo “empeoró la situación, pues de acuerdo con el organismo internacional, los trastornos mentales, neurológicos y el consumo de sustancias representan 10 por ciento de la carga mundial de morbimortalidad y 30 por ciento de las enfermedades no mortales. Además, uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes es diagnosticado con un trastorno mental por no sentirse amado y aceptado”.

Agregó que, “con la pandemia, no es que las rupturas amorosas se vuelvan más dolorosas, todo depende del contexto de la relación; no hemos aprendido a aceptar al otro y, además, el ser humano es social y nos hemos vuelto individualistas e inmediatos; eso lleva a no trabajar la paciencia. Tenemos comida exprés, ropa al instante, así que queremos amores al momento y a la carta”, expresó.

Finalmente, el doctor en psicología Rolando Díaz Loving, especialista de la UNAM, dijo que a pesar de que en la actualidad las redes sociales son uno de los principales medios por los cuales las personas se relacionan y donde más buscan prospectos para sus relaciones amorosas, las conexiones que se forman de manera virtual pueden llegar a ser “desechables y tormentosas; es donde el amor de algo bello se vuelve una locura que acaba hasta en suicidios”.