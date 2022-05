De no lograr un acuerdo en caso Calica se llegará a tribunales: AMLO, acusa catástrofe ecológica

Después de la reunión con el CEO de Vulcan Materials Company, J. Thomas Hill, en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de no llegar a un acuerdo para que su filial Calica cambie de giro se llegará a tribunales.

“El único acuerdo es que lo que ya han extraído que se lo pueden llevar, pero ya no van a poder extraer más y si no se llega a un acuerdo a tribunales, quedamos en libertad, tribunales nacionales y extranjeros, y nosotros vamos presentar todos los elementos de prueba para demostrar que es una catástrofe ecológica que no podemos aceptar”, aseguró el mandatario.

La reunión, a la que asistieron miembros del gabinete, así como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se dio después de que hace unas semanas Profepa clausuró las instalaciones de Calica en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

“Nos reunimos y estamos platicando, ellos incumplieron con un acuerdo, habíamos quedado de que se detenían los trabajos de excavación hasta que se definiera un proyecto alternativo turístico de protección al medio ambiente y pensamos que estaban cumpliendo”, dijo.

El Gobierno de México ha planteado que la empresa estadounidense cambie el uso de suelo de los terrenos para darles ahora un uso turístico.

López Obrador dijo que los empresarios de Vulcan Material aseguraron que hubo una mala interpretación para suspender la extracción de material en 3 mil hectáreas.

Aseguró que la postura del gobierno mexicano es que no se siga destruyendo el medio ambiente con la extracción de materiales para construir carreteras en Estados Unidos, tras señalar que en la extracción se utiliza dinamita.

“Eso es una destrucción, se utilizan dinamitas, se utilizan explosivos; eso (Eugenio) Derbez por ejemplo, nunca se dio por enterado, y la mayoría de los ambientalistas”, señaló.

