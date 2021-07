López-Gatell niega pérdida de vacunas: "Sabemos dónde están, es una calumnia"

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, calificó como calumnia y difamación señalar que hay 19 millones de vacunas contra COVID-19 perdidas, y aclaró que se tiene el registro de dónde están resguardadas en espera de su utilización.

"No hay ninguna pérdida de vacunas, todas estás identificadas, sabemos dónde están y se están aplicando (...) Este tipo de calumnia, difamación, no sé qué propósitos tenga, no muy nobles", aseguró López-Gatell ante la información difundida en varios medios de comunicación sobre el paradero incierto de millones de dosis contra COVID-19.

López-Gatell argumentó que la realidad territorial del país es compleja, ya que la operación de las brigadas de vacunación "Correcaminos" es más difícil en las zonas suburbanas y rurales porque no hay acceso a internet y los registros nominales se desfasan y no se capturan en tiempo real.

LEE MÁS Tercera ola de COVID-19: 138 muertes y 5 mil 307 nuevos contagios este lunes

A esa papeleta, dijo, se le pone el número de lote, nombre de la vacuna contra COVID-19, y "después se tiene que capturar en el registro de vacunación nominal. Ese registro de la papeleta a la captura se va llevando cierto tiempo, estamos hablando de millones de papeletas dispersas en el territorio nacional", justificó.

López-Gatell Ramírez abundó que hoy son segmentos poblacionales más grandes los que se tienen que vacunar; "tenemos millones por semana, la brecha es de 19 millones de dosis, pero es una brecha de registro", indicó.