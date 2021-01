“López-Gatell será responsable de las consecuencias”

El senador de Morena, Germán Martínez, subrayó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, tiene una responsabilidad inmensa si se aplica a los mexicanos la vacuna rusa contra el Covid, Sputnik V, pues la farmacéutica no ha concluido el proceso de verificación formal que sí completaron los otros biológicos.

“López Gatell tiene una responsabilidad inmensa, ya sabemos que conoce Johns Hopkins, Buenos Aires, las playas de Zipolite en Oaxaca, ¿pero conoce Almoloya?”, señaló el senador, en una entrevista para el programa “Por la mañana” con Ciro Gómez Leyva.

El morenista insistió que la vacuna Sputnik V no ha concluido el proceso de verificación formal que sí completaron los otras biológicos como Moderna, Pfizer y AstraZeneca, por lo que apuntó que la Cofepris o el Comité de Moléculas Nuevas tienen que transparentar la sesión para avalar o no la vacuna rusa contra el Covid.

“Tienen una grave responsabilidad sobre sus espaldas, el Senado de la República debe pedir ese expediente (de acreditación de la vacuna Sputnik V contra el Covid), en eso debe andar la gente que está en la Comisión de Salud”, dijo.

Luego de que la embajada de Rusia en México publicó en redes sociales los resultados de la fase tres de ensayos clínicos de la vacuna Sputnik V, el senador señaló que los mexicanos “no somos conejillos de indias de la tercera fase para que ensayen sobre nosotros”.

“México no merece un trato de medicina similar, no merece un trato segundo piso, las mexicanas y mexicanos no merecemos una medicina de ensayo, no somos conejillos de indias de la tercera fase para que la comunidad científica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ensaye sobre nosotros, que es el trato que aparentemente quiere dar López-Gatell a las mexicanas y mexicanos”, demandó.

Tras la precisión del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell en agosto pasado, que no se podía suministrar vacunas que no hayan llegado a fase tres, Germán Martínez expresó que “no vaya a cometer el gobierno el error de darle a los pobres una vacuna sin certificar, eso es desigualdad, injusticia y crueldad”.