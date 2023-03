López Obrador rechaza espionaje; "se hace inteligencia", afirma

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este viernes que su administración realice espionaje, ya que lo que se hace es inteligencia y eso ha ayudado a salvar vidas, como en el caso del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.

"¿Saben cómo se le salvó la vida a Omar García? de esa manera. Unos días antes del atentado, Inteligencia del Estado registró una llamada. Omar traía un carro normal, y el general Audomaro Martinez, le dijo tenemos está información así que 'no te confíes', y cambió por una camioneta con blindaje, eso le salvó la vida", reveló el Presidente en Palacio Nacional.

Sin embargo, en el caso del activista de los derechos humanos, Raymundo Ramos y los dos periodistas que fueron espiados a través del programa Pegasus, López Obrador reconoció que tuvieron una intervención telefónica, sin orden judicial, incluso descalificó el trabajo de Ramos y lo relacionó con la delincuencia organizada.

"Me informaron que es un trabajo de inteligencia y se hace en coordinación con inteligencia del Estado y tiene como propósito conocer movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. No espiamos a nadie, hicimos el compromiso de que no íbamos a espiar. Este defensor de derechos humanos fue denunciado por un compañero de ustedes, señalándonos que tiene presuntos vínculos con grupos de la delincuencia", especificó AMLO, aunque no aclaró si se encontraron elementos para proceder en su contra.

Agregó que está información, publicada por diversos medios de comunicación, retoma el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, pero no se autorizó investigar a periodistas.

"Tiene que haberse dado con la participación del Instituto de Inteligencia del Estado y trabajan de manera coordinada, pero no hay instrucción para investigar a ningún opositor ni periodista", aseveró el mandatario.