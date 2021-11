Lorenzo Córdova defiende recolección de firmas para revocación por aplicación

Entre cuestionamientos de la bancada de Morena, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova defendió el uso de la aplicación para la recolección de firmas para el proceso de revocación de mandato.

Al subir a tribuna para realizar sus preguntas, el morenista Hamlet García se negó a saludar al presidente Lorenzo Córdova, quien se levantó para darle la mano. Al no obtener respuesta, se limitó a darle unas palmadas en la espalda y sentarse.

El diputado de Morena llamó al consejero presidente “traidor”, y lo acusó de obstaculizar el ejercicio de la revocación de mandato al intentar centralizar la recolección de firmas en formato electrónico.

Sin embargo, dijo que “tremendo regaño le puso la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación” por tratar de imponer un criterio absurdo.

Ante los gritos de la bancada morenista, Córdova Vianello respondió: “soy un demócrata convencido, he escrito a favor del parlamentarismo y no va a ser el consejero presidente el que le falte el respeto a esta asamblea”.

Córdova pidió a la secretaría de la Mesa Directiva leer un fragmento de Eduardo Galeano:

A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él Lorenzo Córdova, consejo presidente del cine, citando a Eduardo Galeano

Después, expuso que la aplicación permite facilitar la captura de las firmas y evita errores que se cometen en papel; se protegen los datos personales y es indispensable para que puedan validarse en un plazo de 20 días.

El funcionario le recordó a la bancada de Morena que firmaron un convenio con el INE para utilizar la aplicación, ya que el partido tenía problemas para conformar su padrón.

Llama la atención que hoy desconfíen de una aplicación que ustedes mismos no solicitaron y que les pusimos a su disposición Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

En la réplica subió el morenista Óscar Cantón, quien también se negó a saludar al consejero presidente. Luego de que Córdova le dio unas palmadas en la espalda le respondió: “ no me toques, no te creas igualado ”. Sin embargo, al terminar su intervención Córdova lo despidió con un choque de puños y un abrazo.

