Puedo hablar sobre la revocación de mandato sin pedir que voten por mí: AMLO responde a TEPJF

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que al hablar sobre la consulta de revocación de mandato busca la participación de la ciudadanía en este ejercicio democrático al que puede hacer alusión, siempre y cuando no llame a la ciudadanía a que vote por él .

López Obrador aseveró que la ley abre la posibilidad de que el mandatario pueda informar acerca de la continuidad de su cargo, a pesar del fallo del Tribunal Electoral de la Federación (TEPJF) que determinó que no puede opinar ni informar sobre la consulta de revocación de mandato o la continuidad de su gestión.

"Ya revisé y puedo hablar sobre la revocación del mandato, nada más sin pedir que voten por mí , eso sí estaría mal, y no es esa mi intención”, explicó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que el sistema democrático, con la participación del pueblo, es lo mejor para enfrenar controversias. "Si no se está de acuerdo hay que ejercer el derecho que se tiene a elegir y remover a la autoridad, el pueblo pone y el pueblo quita ”, expresó.

El mandatario reiteró que de no contar con el 40% de aprobación en esta consulta renunciará a su cargo , incluso si no se tiene la participación necesaria para que la consulta sea vinculante.

"Para qué voy a estar aquí si no tengo el apoyo del pueblo; sólo de florero, de adorno, sólo para que me digan señor Presidente… estamos para transformar, para llevar a cabo un cambio verdadero y si no es con el pueblo no se puede"