Loret responde a AMLO que seguirá haciendo periodismo al costo que sea, aunque busquen callarlo

El comunicador Carlos Loret de Mola afirmó en su programa, Así las cosas, transmitido en W Radio, que seguirá haciendo periodismo al costo que sea, aunque busquen callarlo , luego de considerar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado ataques en su contra con insultos, descalificaciones, y calumnias.

El mensaje de Loret llegó luego de que esta mañana el líder del Ejecutivo mostró los supuestos ingresos anuales del periodista y señaló que es un "mercenario, golpeador" y "corrupto".

Carlos Loret de Mola dijo en su programa radiofónico que López Obrador presentó un supuesto reporte con datos falsos, inflados y con información burda, como que recibe dinero de Televisa, empresa en la que no trabaja desde 2019.

El comunicador aseguró que las descalificaciones del mandatario son porque está enfurecido de que se exhibió a su hijo, José Ramón López Beltrán, quien supuestamente vivió en una casa en Houston, Texas, perteneciente a un extrabajador de la empresa Baker Hughes. "Todo es verdad, no ha podido desmentir una palabra del reportaje", afirmó.

Loret de Mola aseguró que el Presidente lo amenazó públicamente de que será investigado por Hacienda, por lo que dijo: "responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, podrido en él y podrido en los suyos"

"Ordena a la Secretaría de Hacienda que me revise, delante de todos, frente a las cámaras, cometiendo varios delitos, violando varias leyes, porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo. Quiere hablar de lo que yo gano trabajando para no confesar lo que su hijo gana sin trabajar".