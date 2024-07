Luces de Banco Azteca

Y donde andan muy contentos estos días, y no es para menos, es en Banco Azteca. Y es que resulta que la institución financiera subió cuatro posiciones en la más reciente edición del ranking de The Banker, la revista especializada de Financial Times Group, que evalúa y clasifica a las más destacadas instituciones financieras del mundo en función de variables como crecimiento, eficiencia operativa, rentabilidad, solvencia y calidad de activos. Dato interesante, nos comentan, el de que en esta edición del Top 1000 World Banks by Tier 1 se ha destacado de Banco Azteca su solidez financiera, su compromiso con la estabilidad económica, la confianza de sus clientes y su gestión prudente. Es sabido que el banco figura en el ranking desde 2008 y que desde entonces ha venido escalando posiciones. En esta ocasión se ubicó entre los 25 más importantes de Latinoamérica y el Caribe y en el Top 5 a nivel nacional. Ahí el dato.