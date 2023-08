'Luchamos por derechos, por bienestar, por democracia y por dignidad': Sheinbaum

"Nosotros luchamos por derechos, por bienestar, por democracia y por dignidad; del otro lado, ellos quieren privilegios, ellos quieren que regrese el México del pasado", resaltó Claudia Sheinbaum Pardo durante la Asamblea Informativa que realizó en Izúcar de Matamoros, Puebla, en donde destacó que solo con la Transformación las mexicanas y los mexicanos tienen un mayor acceso a los derechos universales.

En esa lucha por los derechos destacó el tener acceso a una educación gratuita como uno de los derechos fundamentales, por el cual ha luchado desde que era estudiante liderando diferentes movimientos estudiantiles y, posteriormente, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde creó universidades gratuitas y otorgó becas a todos los alumnos de educación básica en escuelas públicas con programas como ‘’Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar’’.

"Si lo hicimos en la ciudad claro que lo podemos hacer y se trata de dar más espacio a la educación porque la educación es un derecho, por eso decimos que la continuidad de la Cuarta Transformación es fortalecer el derecho a la educación".

Reconoció que para lograr la continuidad de la Cuarta Transformación y su lucha por los derechos es indispensable garantizar la unidad dentro del movimiento, pero sobre todo con el pueblo de México.

"La unidad en nuestro movimiento es indispensable, pero no solo es la unidad por la unidad, es la unidad con el pueblo de México porque esa unidad no se puede romper de ninguna manera, porque si no, acabaría con el movimiento de Transformación".

En contraste, exhibió a la oposición como un grupo que busca regresar al pasado, con personajes como el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que ahora fue nombrado como encargado de seguridad de la oposición.

"Ayer dijeron que el que va a estar encargado de la seguridad es el exgobernador de Tamaulipas, que hoy está prófugo en Estados Unidos porque lo andan buscando con una orden de aprehensión, se imaginan lo que significa", comentó.

De igual forma, reconoció a mujeres como Zenaida, oriunda Izúcar de Matamoros, quien se destacó toda su vida por ser una mujer de izquierda y por también luchar a favor de la educación al donar un terreno para la construcción de una escuela para el municipio de Tehuitzingo, Puebla, por lo que la ex jefa de gobierno aseguró, que, como ella, hay muchas en el país que son heroínas desde el anonimato, sin embargo, puntualizó que con la Transformación ahora son ellas quienes pueden protagonizar los grandes momentos de la historia.

"La transformación también está con las mujeres y por eso decimos que la transformación también significa tiempo de mujeres", afirmó.

Recordó que Izúcar de Matamoros forma parte de su historia como luchadora social, pues caminó sus calles para informar sobre la importancia de la Cuarta Transformación, “siempre voy a tener cerca a Izúcar de Matamoros y al bello estado de Puebla”.

Al comienzo del evento, Claudia Sheinbaum recibió el Bastón de Mando de manos de representantes de los pueblos originarios de Izúcar de Matamoros, un reconocimiento que representa la voz de las comunidades, acompañado por el sonido de los caracoles que se hicieron escuchar a los cuatro vientos, "en este bastón que el día de hoy, depositamos los tres ideales de la libertad, la justicia y la dignidad, y sabemos que no nos va a fallar", le señalaron.

"Con orgullo recibo este Bastón de Mando de manos de mujeres indígenas, y sé lo que significa, significa nuestra esencia, significa el México profundo, las mujeres y hombre indígenas, pero particularmente las mujeres, que llevan la patria en sí mismas, ellas guardan nuestras lenguas originarias y las pasan a sus hijos y con este Bastón les digo que nunca los voy a traicionar, no los voy a defraudar, nosotros siempre vamos a estar cerca del pueblo de México, sus sentimientos, sus anhelos", respondió.