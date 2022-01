Madres que buscan a sus hijos en Sonora siguen a la espera de la reunión con Alejandro Encinas

Luego de que Cecy Patricia Flores Armenta, madre buscadora de Sonora, hizo presión a través de redes sociales para que fuera atendida por la Secretaría de Gobernación (Segob), hasta el momento no ha tenido respuesta de la fecha en que se pueda dar una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas.

En entrevista con La Razón mencionó que únicamente se comunicaron con ella este miércoles para avisarle que se tendría el encuentro, sin embargo, no le precisaron la fecha, lugar y hora, por ello sigue a la espera de que le confirmen.

“No me han avisado nada hasta el momento, sólo promesas. En la reunión que sostenga con Alejandro Encinas voy a pedir que me trasladen a Sonora para seguir buscando a mis hijos y que me dejen las medidas de protección necesarias para que pueda estar allá realizando la labor. No sé cuando me den la respuesta”, destacó.

La activista dijo que no hay voluntad política de parte de la autoridad federal, porque no le cuesta nada a los funcionarios atenderla y darle respuesta ya que todo está en sus manos.

“No les gusta que uno haga alboroto por eso nos llaman para acordar una reunión, pero si no tengo respuesta de Gobernación me voy a plantar en la Secretaría”, explicó.

Cecy Flores aseguró que no se ha ido de la Ciudad de México en donde se encuentra protegida por la misma Segob al ser beneficiaria del Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, ya que no desea abandonar las medidas de protección y trasladarse a Sonora porque pone en riesgo a su familia, ante las amenazas de grupos criminales que la hicieron salir de la entidad.

El 30 octubre de 2015 desapareció su hijo Alejandro Guadalupe y el 4 de mayo de 2019, Marco Antonio.

EASZ