Madruguete de “Alito” desata reclamos y renuncias al Consejo Político Nacional

Luego de los cambios a los estatutos que permitirán a Alejandro Moreno Cárdenas ampliar su dirigencia en el PRI, se intensificaron los reproches, acusaciones y hasta renuncias al Consejo Político Nacional (CPN).

Lo avalado en la sesión extraordinaria de ayer fue un “insulto” a la historia del partido y a miles de militantes de todo el país, aseguró el exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores.

Esta mañana compartió un mensaje en el que aseguró no haber votado para que se aprobara lo que permitirá prolongar la presidencia de “Alito”, quien, dijo, no lo representa.

Bajo este marco, anunció su renuncia como miembro del Consejo.

“ NO aprobé la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI , insulta a la historia del partido y a los miles de militantes de todo el país. Por dignidad no puede uno callar ante este abuso, presentaré mi renuncia al CPN. #AlitoNoMeRepresenta”, escribió en redes.

Al acto se sumó el excanditato a gobernador de Guerrero, Mario Moreno Arcos, quien en redes sociales también manifestó su desacuerdo y anunció su renuncia.

Argumentó que sus convicciones le impiden avalar la reforma , pues dijo que el partido no pertenece a quienes lo presiden.

“Mis convicciones me impiden avalar la reforma que prolonga el mandato del Presidente del PRI. Presentaré mi renuncia al CPN. El PRI no es de los dirigentes. No más imposiciones”, dijo.

El exgobernador de Tabasco y expresidente del Revolucionario Institucional, Roberto Madrazo, insinuó que el cambio estatutario forma parte de un acto que favorecerá a Morena, dado que con la actual dirigencia, el PRI ha perdido diez gubernaturas.

“Alejandro Moreno reformó los estatutos del #PRI para prolongar su dirigencia y asignar candidatos en 2024. Alito ha perdido 10 gubernaturas … con esta reforma para favorecer a

@alitomorenoc, también se favorece a Morena. ¿Somos la alianza PRI-PAN-PRD o somos el #PRIMOR?”, comentó en redes.

FBPT