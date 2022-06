No fue “madruguete” contra Va por México, fue una violación a la ley lo que hizo Morena en EdoMex

Partidos de oposición aseguraron que los actos de proselitismo que realizó Morena en el Estado de México no fueron un “madruguete” a la coalición Va por México, ya que ellos respetan los tiempos electorales y las leyes.

“No nos madrugaron, no es un madruguete, nosotros no andamos pretendiendo adelantar tempos, vamos a anunciar con toda seguridad procedimientos que vamos a abrir, para ir en el camino definiendo como vamos a decidir las candidaturas de 2023 y 2024; entonces, no, no nos madrugaron, solo es una violación a la Constitución”, explicó.

Zambrano Grijalva sostuvo que el PRD tienen a dos aspirantes para competir en 2023 en la entidad mexiquense, como el diputado local Omar Ortega y el presidente municipal de Villa de Allende, Arturo Piña que son los que han mencionado sus aspiraciones y para ello definirán esta misma semana el proceso interno.

El líder del sol azteca aseveró que los secretarios de Estado están realizando los actos en contra de las disposiciones constitucionales y reinciden en su conducta delincuencial, a pesar de que han sido reconvenidos en diversas ocasiones. “Abiertamente se lanzan en actos de campaña, todavía ni inicia el periodo electoral de 2023 y mucho menos el de 2024, pero ya andan promocionándose con todo”, indicó.

Además, aseguró que desde Palacio Nacional les dieron luz verde para que comiencen a realizar sus actividades con miras presidenciales y de esa forma iniciar a recorrer el país; sin embargo, aclaró, que si desean hacer actividades proselitistas para proyectarse y ser tomados en cuenta como posibles candidatos y ser elegidos por el “dedo presidencial”, que pidan permiso y se separen de sus cargos.

El fin de semana pasado los secretarios de Relaciones Exteriores; Marcelo Ebrard, de Gobernación, Adán Augusto López y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y gobernadores o gobernadoras acudieron a Toluca, Estado de México a refrendar la unidad a Morena, situación que la oposición consideró como un acto proselitista de campaña con miras a las elecciones de 2024.

Por separado, la secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, consideró que no fue un madruguete a la coalición, sin una falta de respeto a la Constitución porque no han dejado de hacer campaña desde que Morena llegó a la Presidencia del país.

“Ellos están más preocupados por ganar elecciones que por gobernar a la población y eso lo vemos en la falta de seguridad en sus territorios. Lo que hicieron fue un acto adelantado de campaña y se violenta la ley, aparte que es increíble que sigan haciendo campañas y movilizaciones y siguen sin resolverse temas como la seguridad o el abasto de medicamentos”, dijo.

La panista dijo que desde la revocación de mandato reforzaron sus campañas en todo el país, y no han dejado un fin de semana de trabajar en eso; además, adelantó que la apuesta del PAN para el Estado de México es Enrique Vargas, quien se ha pronunciado al respecto.

avc