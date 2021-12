La mañanera de AMLO: 14 de diciembre

Este martes 14 de diciembre, desde Palacio Nacional, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció su tradicional conferencia de prensa, conocida como la "mañanera", antes los diversos representantes de los medios de comunicación.

A favor del criterio de oportunidad; van con todo en el proceso de César Duarte

AMLO informó que se mantiene firme con todo el proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) está haciendo su trabajo.

"Cuando se solicita ese recurso de actuar como testigo protegido, criterio de oportunidad, es el inculpado el que tiene que hacer la solicitud y la fiscalía resuelve. En mi opinión en todos estos casos si se da a conocer sobre complicidades mayores y si se va a recuperar dinero mal habido, yo estoy de acuerdo”, declaró AMLO.

AMLO afirmó que el criterio de oportunidad es un mecanismo que se utiliza de manera frecuente en Estados Unidos donde los testigos hablan, dan más información y recogen dinero.

"En estos casos son dineros de México que ya también se están exigiendo para que se devuelvan, porque se llevan el dinero allá y les quitan bienes que tiene como origen la hacienda pública y que son del pueblo de México", dijo.

López Obrador reiteró que le tiene confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero, pues aseguró que las cosas se tienen que hacer bien y en este caso no valen las influencias.

Impondrán educación humanista en los libros de texto gratuitos

AMLO indicó que se revisan los contenidos de libros de texto gratuitos que reparte la Secretaría de Educación Pública (SEP) para educación básica para que se pueda impartir una educación humanista.

"Que regrese la Ética, que regrese el Civismo, que se tenga un tronco común con materias relacionadas con las Ciencias Sociales, Humanidades, y a partir de ahí las Matemáticas”, indicó AMLO .

AMLO aseguró que hay que revisarlo todo porque el neoliberalismo también afectó lo educativo, lo cultural y fue muy dañino para el país.

"A quién le corresponde hacer las reformas. A la misma UNAM, porque hay autonomía, la UNAM es autónoma, pero no caer en la autocomplacencia porque se vivía como en un sueño por esto mismo del predominio de la simulación, de que todo estaba muy bien, todos felices, aceptando un régimen de corrupción de injusticias, de privilegios”, refirió.

En opinión de López Obrador se está llevando a cabo todo un debate, los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM y de todas las instituciones; van a darse los cambios porque hay una revolución de las consciencias, ya no es más de lo mismo.

"La gente está muy avispada, por eso es el coraje de los que se decían líderes de opinión, los que manejaban la opinión pública, pues ya no”, expresó.

Criticó a Denise Dresser, por señalar como “golpe de Estado” por el decreto para agilizar las obras gubernamentales, y a Sergio Aguayo, por comparar el conflicto en el CIDE con el movimiento estudiantil de 1968.

“Ayer ya, de plano, Sicilia dice que soy Hitler, pero los entiendo, se obnubilan por el coraje porque se puso de manifiesto de que no tiene convicciones, principios e ideales”, expresó.

México explora acudir a panel internacional por apoyos fiscales EU a autos eléctricos

México no descarta recurrir a un panel internacional, en el marco del acuerdo comercial de Norteamérica (T-MEC), contra los incentivos fiscales de Estados Unidos para fabricantes de autos eléctricos de ese país que afectaría a la industria automotriz local, dijo AMLO.

MÁS INFORMACIÓN México explora acudir a panel internacional por apoyos fiscales EU a autos eléctricos: AMLO

Una propuesta de crédito fiscal para vehículos eléctricos de 12 mil 500 dólares, que está examinando el Congreso estadounidense e incluiría cuatro mil 500 dólares para autos hechos en Estados Unidos por trabajadores sindicalizados, con efecto a partir de 2027, fue calificada como "discriminatoria" por la Secretaría de economía mexicana.

Al ser consultado sobre el incentivo, López Obrador reiteró que su Gobierno no está de acuerdo, por tratarse de un subsidio que se contrapone al tratado comercial T-MEC y preocupa a la industria automotriz mexicana.

"Se están haciendo ya trámites para que no se aplique este subsidio y no se descarta la posibilidad de presentar un recurso como lo establece el tratado para que se atienda esta demanda en un panel internacional", dijo López Obrador, y agregó que "hay coincidencia" con Canadá, sin dar más detalles.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau propuso el lunes alinear su política de impuestos a los vehículos eléctricos con la del gobierno estadounidense, para resolver la disputa sobre los créditos fiscales a la fabricación de estos automóviles.

A diferencia de la titular mexicana de Economía, Tatiana Clouthier, quien amagó con posibles represalias arancelarias en contra de productos fabricados en Estados Unidos si se aprueba la propuesta legal, el mandatario se inclinó más por otros mecanismos.

Serán los maestros y trabajadores de la Salud segundo grupo prioritario de vacunación de refuerzo

AMLO afirmó que se mantiene un plan de vacunación para que, una vez que termine la aplicación de la vacuna anticovid de refuerzo a los mayores de 60 años y se continúe con personal de salud y maestros.

"Terminando, ya Salud tiene una estrategia, terminando con adultos mayores ya empieza con personal de salud, maestros, ya tienen ellos, ayer vimos, un plan", indicó AMLO.

AMLO informó que se está priorizando a comunidades apartadas en estados con población dispersa, a mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas, junto con adolescentes.

"Tenemos vacunas suficientes y somos el país número siete del mundo en disponibilidad de vacunas; tenemos la ventaja de que 40 por ciento de las vacunas aplicadas en el país se envasan en México", comentó.

Informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) trabaja en la investigación para contar con una vacuna mexicana, la vacuna Patria. "Ya ven lo comunistas que somos", señaló.

López Obrador dio a conocer que en la Ciudad de México ya se inició la aplicación del refuerzo en las alcaldías de Tlalpan, Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa y Tláhuac.

“Se seguirán las indicaciones médicas, si lo recomiendan las organizaciones médicas, la Organización Mundial de la Salud, no sólo las farmacéuticas, sino los centros de investigación; en el caso de México hay un grupo de científicos que es el que nos está haciendo las recomendaciones”, expresó.

Buscarán mecanismos con los estados para evitar saturación en reclusorios

AMLO informó que se trabajan en un plan conjunto con los gobiernos estatales para evitar la saturación de los reclusorios, como en Zacatecas, donde trasladaron a los reclusos de penales estatales a federales.

"Hay reclusorios en los estados que tienen sobrepoblación y ya se está haciendo un trabajo conjunto, para ocupar los espacios, porque ha crecido el número de detenciones considerablemente", expresó.

AMLO explicó que la detención de delincuentes va saturando los reclusorios, una situación que ya se presenta en Zacatecas ante la escalada de violencia, por lo que se trasladan reclusos.

"Se está trabajando en un plan para garantizar que no haya hacinamientos, se respeten los derechos humanos, que haya una distribución adecuada de los espacios, si nosotros los tenemos que se puedan ocupar", expresó.

López Obrador adelantó que este tema se tratará el próximo jueves en Tabasco, durante la reunión de seguridad con los gobernadores del país; el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional ya hicieron un estudio sobre la ocupación de centros de reclusión.

"Incluyen varias cosas, desde la aplicación de leyes de amnistía, porque hay muchos reclusos personas privadas de la libertad que ya deberían de estar en libertad: por la edad, por enfermedad porque no cometieron delitos graves, porque están ahí por falta de un trámite, porque no tienen asistencia no tienen abogados", dijo.

Indicó que es ayudará a que haya menos presos, hay estados donde no se hacen reclusorios desde hace muchos años. "La verdad duele el destinar recursos para reclusorios, porque uno quisiera cuando gobierna destinar recursos para hacer escuelas no para hacer cárceles, pero se necesitan".

Celebra diálogo con el PAN; ojalá que el PRI se sume, afirma

AMLO destacó la reunión entre integrantes del PAN y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, alejados de la actitud extremista de rechazar todo.

"Que bien que plantearon el diálogo y conozcan la actuación del Gobierno, que actúen pensando en el interés general y no partidista. Es bueno el diálogo y que depongan la actitud extremista de rechazar todo", señaló.

AMLO llamó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que se sume al diálogo y se conozca los motivos de la actuación del gobierno.

"Ahora todo se sabe y qué bueno que la vida pública sea cada vez más pública, dice. Ojalá que el PRI haga lo mismo que el PAN y se acerque para dialogar con el gobierno", aseveró.

López Obrador consideró conveniente que haya diálogo de la oposición con su gobierno, porque en el caso de los legisladores del blanquiazul en el Senado y la Cámara de Diputados son representantes del pueblo, no de los intereses particulares.

"Queremos que se conozca porque es necesaria la reforma constitucional en materia eléctrica, que se debata más que se conozca más que no haya cerrazón. Si ellos consideran que es contraria al interés nacional entonces sí con elementos pueden decir nos oponemos, pero nosotros todos los servidores públicos tenemos que poner por delante el interés del pueblo, de la nación", dijo.

Con "trucos" buscan autorizar uso de cigarrillos electrónicos en el Senado: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló intereses comerciales utilizan "trucos" para eliminar la prohibición a la importación y venta de cigarros electrónicos.

“Esta iniciativa aparece la palabra ‘excepto’ para excluir a cigarrillos electrónicos, para que no sean prohibidos y sólo se prohíben vapeadores", comentó el funcionario.

El funcionario se refirió a la iniciativa del control de tabaco que se discute en el Senado de la República para establecer espacios 100 por ciento libres de humo y regular la publicidad, propaganda y patrocinio de esos productos.

"Al prohibir vapeadores y no los cigarros electrónicos se establece discriminación que sería repudiada por asuntos comerciales, es un truco se pretende inducir litigio estratégico para que se quite prohibición”, acusó López-Gatell.

Señaló que cabilderos de la empresa tabacalera Philip Morris rondaron el Senado y señaló al senador perredista Juan Manuel Fócil de presentar reservas para permitir que sólo se prohíban los vapeadores y se permitan los cigarros electrónicos.

"México tiene un rezago muy grande en el control de tabaco, pues fueron abandonados los compromisos internacionales durante el sexenio de Peña Nieto", apuntó el funcionario.

Afirmó que el uso de vapeadores, vapeadores sin nicotina y cigarrillos electrónicos, que son muy dañinos para la salud, debe ser prohibido.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se debe evitar la introducción de cigarros electrónicos en el país, pues está demostrado que son malo para la salud obre todo afectan a los jóvenes. "No puede ser que el lucro esté por encima de la salud", señaló.

Gracias a las Fuerzas Armadas la entrega de medicamentos se ha agilizado: Jorge Alcocer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que, con corte al 13 de diciembre, se han distribuido más de mil millones de piezas de medicamentos y más de 37 millones de insumos médicos en instituciones de salud en el país y se encuentran en tránsito 9 millones de piezas.

“Gracias a participación de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, la entrega de medicamentos y material de curación se ha agilizado para 32 entidades con total de 37 millones 425 mil 897 piezas de insumos”, expresó.

El funcionario informó que 10 entidades se han sumado al Plan de Distribución de insumos médicos con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional y Birmex.

Agustín Radilla Suástegui, subsecretario de la Defensa Nacional, destalló que como parte de la Plan de Apoyo de las Fuerzas Armada para el traslado de medicamentos fueron distribuidos de los almacenes de las empresas Levic, Vantage y Arcar a los almacenes del IMSS en 14 estados.

"Llevamos un avance porcentual de 57.16 por ciento, esto es en 14 estados; eso por lo que respecta el plan de apoyo de las Fuerzas Armadas para el traslado de medicamentos al destino final en apoyo del Instituto México Mexicano del Seguro Social", informó.

En cuando al apoyo para el traslado de medicamento al destino final en apoyo al IMSS, se trabaja en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua y Nuevo León.

"En cuanto al apoyo al INSABI, los comandantes de las zonas militares establecieron comunicación con los secretarios de Salud de cada entidad para apoyar con vehículos de 6.5 toneladas de la Sedena y de la Guardia Nacional", dijo.

En el plan de apoyo de la fuerza armada para el procesado de medicamentos al destino final del INSABI ya se tienen considerados de los estados y días, se van a distribuir en 5 mil 079 unidades médicas; ya se están organizando los paquetes y que van a ser entregados en los estados.

Ebrard prevé que distribución de vacunas contra COVID-19 se regularice en 2022

El secretario de relaciones exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon informó que la distribución de vacunas contra COVID-19 se convertirá en una situación regular para el próximo año, ya que México contará con una mayor accesibilidad de las dosis como sucede con otras como la de la influenza.

MÁS INFORMACIÓN Marcelo Ebrard prevé normalidad en vacunas para el 2022

“Ya para el año entrante lo que estimamos es que no será necesaria una estrategia, sino que ya entraríamos a una especie de normalidad en materia de vacunas como la vacuna de la influenza y muchas otras”, detalló el Canciller.

Ebrard Casaubon aseguró que desde que comenzó el plan de vacunación contra Coronavirus hace un año, México se convirtió en el primer país de América Latina en tener acceso a los biológicos.

“El 23 de diciembre se cumple un año; vamos a tener cerca de 200 millones en este año que es la meta que se nos había puesto; tenemos más de 80 millones de personas ya protegidas, como aquí se informó: 37 por ciento de las vacunas han sido envasadas en México; y somos el séptimo país con más vacunas aplicadas en número absolutos después de un año”, afirmó.

El titular de la SRE dijo que nuestro país ya tuvo la última de las 53 reuniones de un grupo en donde participan instituciones como Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Salud, Birmex, Cofepris, Issste y el SAT, en la que se trabaja en las estrategias para que lleguen las vacunas anti Covid a territorio nacional.

“Hemos promovido a partir de lo que sostuvo el presidente de la República en su reunión G20, donaciones entre los países y, también, se ha puesto el énfasis en la inequidad que hay en la distribución, todavía de la vacunas; hemos recibido vacunas desde siete países de América, Asia y Europa”, aseguró el canciller.

SEP asegura que más de 24 millones de estudiantes han regresado a clases presenciales

La secretaria de educación, Delfina Gómez Álvarez, informó que desde el 30 de agosto de este año, 24 millones 063 mil 286 estudiantes de educación básica, han regresado a clases presenciales en el país.

MÁS INFORMACIÓN SEP: más de 24 millones de estudiantes han regresado a clases presenciales

La titular de la Secretaría de Educación, detalló que 1 millón 817 mil 233 profesores han vuelto a dar clases a las aulas y que 196 mil 524 escuelas permanecen abiertas en México.

“Agradezco a los padres de familia y a los pequeños que han hecho un esfuerzo extraordinario en este regreso a clases presenciales”, declaró.

También reiteró que la línea telefónica de la secretaría permanecerá abierta para cualquier duda o queja que la población tenga sobre el regreso a clases.

La funcionaria explicó que la SEP va a visitar escuelas en todo el país, para detectar las necesidades que tienen, ya que es uno de los compromisos que se tienen como Gobierno Federal.

“La SEP sigue trabajando conforme lo que nos indicó nuestro presidente en conjunto

con el INEA y Conafe, ya estuvimos en estados como Jalisco, Guanajuato, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Puebla”, aseguró.

Salud anuncia registro para aplicación de refuerzo antiCOVID para adultos mayores

Hugo López-Gatell, anunció que sí habrá registro en internet, para que los adultos mayores de 60 años reciban la tercera dosis de refuerzo de la vacuna AstraZeneca contra COVID-19 en México.

MÁS INFORMACIÓN SSa aclara que sí debe haber registro para refuerzo de dosis antiCovid para adultos

“Cuando anunciamos la dosis de refuerzo, informamos que no habría registro previo, pero decidimos abrirlo, por la razón fundamental que es facilitar los procesos, no queremos que las personas mayores de 60 años estén mucho tiempo en espera en los centros de vacunación”, afirmó.

López-Gatell explicó que el registro es igual al de los procesos anteriores y detalló que los adultos mayores deben entrar al portal mivacuna.salud.gob.mx, en el que solo introducen datos como CURP y lugar de residencia.

Respecto al plan Nacional de Vacunación para los grupos a los que se les está aplicando la vacuna contra covid-19, aseguró que se recuperó un ritmo acelerado y que han aplicado en promedio un total de 500 mil dosis diarias.

Según la Secretaría de Salud (Ssa), hasta el 13 de diciembre se han inmunizado contra el coronavirus en México, un total de 80 millones 966 mil 414 personas, de las cuales 82 por ciento cuentan con el esquema completo y 18 por ciento con una sola dosis.

“Los que solo tienen una sola dosis, es porque estamos esperando que se cumplan los días necesarios para poder aplicarles la segunda”, aclaró el subsecretario.

También dijo que en las entidades de todo el país, se está acelerando el proceso de inmunización y destacó el caso de Chiapas, que ya cuenta con 65 por ciento de su población vacunada.

“Hemos tenido muy buen esfuerzo, un trabajo muy minucioso, lo estamos haciendo en todo el país, pero hemos tenido un avance acelerado particularmente en Chiapas”, aseveró.

El funcionario agregó que hasta el momento han llegado a nuestro país, 185 millones 897 mil 185 vacunas contra Covid-19, por lo que se espera llegar a la meta de 200 millones para cerrar el año.

Respecto a los biológicos de la farmacéutica Pfizer informó que están llegando en promedio dos millones de dosis a la semana a nuestro país y en el caso de AstraZeneca, esta semana llegarán más de seis millones de dosis.

Reserva de San Miguelito, en SLP, abarcará 111 mil hectáreas: Semarnat

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, informó que el Área Natural Protegida de San Miguelito, en San Luis Potosí, abarcará 111 mil 160 hectáreas en cuatro municipios de la entidad.

MÁS INFORMACIÓN Semarnat: Reserva de San Miguelito en SLP abarcará 111 mil hectáreas

"Se hizo un proceso de consulta pública a través de reuniones virtuales, visitas, recorridos y recordar que se tenía en la parte de Covid, pero aun así se hizo un trabajo amplio", indicó.

La funcionaria informó que en la zona se tenían problemas de desarrollo inmobiliario y minería a cielo abierto, lo que generó que se tomara la decisión de declararla como área protegida.

"Cuidamos ahí más de 700 especies vegetales y más de 300 especies animales. Estos son los servicios ambientales de la Sierra de San Miguelito: la captura de dióxido de carbono, mitigación de los efectos del cambio climático, recarga e infiltración de agua, retención del suelo prevención de inundaciones", explicó.

Albores recordó que el establecimiento de áreas naturales protegidas se considera de utilidad pública y es fundamental para la defensa y la conservación de los recursos naturales susceptibles a explotación.

En la Zona Núcleo no se permitirá descargar contaminantes, desviar flujos hidráulicos, cambiar el uso de suelo, realizar actividades mineras y usar explosivos; en la Zona de Amortiguamiento no se permitirán actividades mineras, ampliar la frontera agropecuaria, modificar el entorno natural de vestigios históricos y arqueológico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la decisión incluye un programa de reforestación para apoyar a campesinos de la entidad mediante el programa Sembrando vida.

López-Gatell: Estamos en fase de estabilidad en la transmisión de COVID-19

Hugo López-Gatell informó que México empezó la semana con una reducción de menos seis por ciento en los casos de COVID-19, por lo que el país se encuentra en una fase de estabilidad.

“Estamos en esta fase de estabilidad en la transmisión de Covid-19, no hay una tendencia a la alza. Solo en algunas entidades federativas que pasaron a semaforo amarillo en el Norte, pero el resto del país se mantiene todavía con tendencia a la baja”, detalló.

Respecto a la ocupación hospitalaria, aseguró que sigue una reducción de 90 por ciento en hospitalizaciones por Coronavirus, con 15 por ciento de camas generales ocupadas y 12 por ciento con camas con ventilador.

“Permanece la tendencia a la reducción en las hospitalizaciones, se siguen vaciando las unidades Covid, esto atiende a que ya que hay menos ingresos, es decir menos pacientes nuevos”, afirmó.

Por otra parte, el subsecretario habló sobre los contagios de Covid en las escuelas del país, las cuales retomaron clases presenciales el pasado 30 de agosto y en las que asegura, los contagios han sido mínimos.

“No tenemos impacto negativo, las escuelas no fueron sitios de amplia

propagación del virus, ya que solo en .13 por ciento de las escuelas hubo casos parciales, es decir que se presentaron uno o dos contagios en un salón, por lo que no se propagó en toda la escuela”, reiteró.

