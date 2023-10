Mañanera de AMLO: 26 de octubre del 2023

Este jueves 26 de octubre, desde la CDMX, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, ofrece su tradicional conferencia de prensa, conocida como la mañanera, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

#ConferenciaPresidente | Jueves 26 de octubre de 2023. https://t.co/TRYSudG462 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2023

Reprocha a oposición críticas por desaparición del Fonden

Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de sus adversarios que cuestionaron la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), lo cual calificó como una actitud politiquera; garantizó los recursos económicos suficientes para hacer frente a la reconstrucción del puerto de Acapulco, Guerrero golpeado por el huracán Otis.

MÁS INFORMACIÓN Oposición reclama a 4T por Fonden, pero SHCP afirma que sigue vigente

“Tenemos un recurso para eso garantizado, pero además, no se trata de fideicomisos o recursos para atender emergencias: cuando el pueblo de México necesita apoyo se puede utilizar todo el presupuesto público, no hay límites”, afirmó AMLO.

AMLO reprochó a la oposición que empezó a hablar de la desaparición del Fonden, cuando aún no inician las acciones de recuperación del puerto, luego de que el miércoles a la medianoche fue impactado por el fenómeno meteorológico categoría cinco.

“Todavía no pasaban los efectos del huracán y ya estaban nuestros adversarios que son muy deshonestos e inmorales, hablando de que había desaparecido. Estamos levantando árboles y buscando a desaparecidos, y ya con actitud politiquera salen a decir: ‘Pero no hay Fonden’”, reclamó AMLO.

López Obrador insistió que de llevó a cabo la desaparición de 109 fideicomisos del Fonden porque sólo se utilizaba como “caja grande” o actos de corrupción de varios políticos de los gobiernos anteriores.

“Ya lo hemos dicho, era una caja muy grande de los políticos corruptos, eso no le llegaba a los afectados. Era pura publicidad, todo mundo hablaba de eso porque era como repartirse un botín cuando había una desgracia. Era el momento de robar a manos llenas y de manera impune”, aseguró AMLO.

El Fonden tenía como objetivo apoyar a los estados en la recuperación de los efectos de fenómenos naturales como huracanes o sismos, el cual desapareció el 28 de julio de 2021.

Celebra aprobación de Ley de Ingresos; no habrá endeudamiento ni subirán servicios, asegura

Luego de agradecer a los diputados y senadores por la aprobación de la Ley de Ingresos, AMLO reafirmó este jueves que no habrá endeudamiento, ni aumento de impuestos, “gasolinazos” ni subirá el costo de la luz para el próximo año.

más información Va ley de ingresos con deuda por 1.9 bdp

“¿Qué cosas importantes tiene esta Ley de Ingresos?. Primero, que no hay aumento de impuestos; segundo, no hay ‘gasolinazos’; tercero, no aumenta el precio de la luz; cuarto, se obtienen recursos suficientes para financiar el crecimiento del país, el bienestar del pueblo.

“Y cinco, esto lo digo porque también han estado hablando de que se está endeudando al país. No, la Ley de Ingresos contempla un déficit que nos va a llevar a que la deuda de México se quede por debajo de la mitad del Producto Interno Bruto, y se puede por abajo en casi 3 puntos de lo que aumentó la deuda con Calderón y con Peña Nieto”, dijo AMLO.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO expresó que es una buena noticia la aprobación de la citada ley, a pesar de los 41 senadores que votaron en contra, los cuales, subrayó, “son fácil de imaginar”.

AMLO explicó que con el aval del Poder Legislativo se establece la estimación del techo de deuda para el próximo año, lo cual se dejará a la siguiente administración. En suma, reiteró, tres puntos menos del PIB que lo que significó el incremento con Calderón y Peña Nieto.

“Tengan para que aprendan porque también le han dado vuelo queriendo engañar, engañar, con la máxima del hampa del periodismo, de que ‘la calumnia cuando no mancha tizna’”, puntualizó AMLO.

fgr