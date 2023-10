Oposición reclama a 4T por Fonden, pero SHCP afirma que sigue vigente

Ante el reclamo de la oposición por la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que dijo que se debería aplicar para apoyar la tragedia en Guerrero por el paso de Otis, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dio a conocer que sigue vigente y cuenta con recursos por 18 mil millones de pesos.

Durante la comparecencia que sostuvo en comisiones del Senado, expuso que además de los 18 mil millones de pesos, cuentan con más recursos para atender requerimientos por desastres naturales, como el de Acapulco.

“La cobertura de reserva de efectivo no fue tocada; actualmente tenemos 18 mil millones de pesos en el Fonden, hay una línea presupuestal de cerca de 10 mil millones de pesos, que usualmente se incluye; no quiero hablar de eso, porque es la parte que ve el otro subsecretario, por respeto.

“Pero también hay cinco mil millones de pesos en seguros catastróficos que se contratan cada año, eso sí corresponde a lo que estamos ejecutando como estrategia de aseguramiento, más 485 millones de dólares del bono catastrófico que tenemos México junto con la Alianza del Pacífico, que es diversificación de riesgos con Perú, Colombia y Chile”, detalló.

Sin embargo, el PAN, PRI y PRD reclamaron que se hayan “robado” los recursos del Fonden, como lo señaló el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien dijo que ahora las familias en Guerrero se enfrentan al embate de este fenómeno sin la exigencia de este fondo.

“La corta visión del Gobierno de Morena dejó en el desamparo a la población que hoy se encuentra incomunicada y con sus vidas en peligro”, escribió en redes sociales.

También el dirigente del blanquiazul, Marko Cortés, reprochó que “es increíble que Andrés Manuel López Obrador no presente un solo dato en la mañanera, no tenga comunicación satelital para saber cómo está la situación y hayan desaparecido el Fonden, que era una ayuda en desastres naturales”.

El priista Roberto Madrazo dijo que el huracán será un “gran desastre” porque no se avisó a la población con tiempo y porque las autoridades no tomaron precauciones, además de que no se cuenta con los recursos del fideicomiso para atender estas situaciones.

“No hay Fonden, pues AMLO decidió extinguir el fideicomiso para desastres naturales hace tres años y embolsarse los cinco mil millones de pesos. Ahora verán la utilidad de los fideicomisos”, acusó Madrazo.

Sin embargo, el secretario de Desarrollo en la capital del país, Fadlala Akabani, defendió dicha acción al responder a una publicación que realizó días atrás la senadora y aspirante presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, para reclamar por la desaparición de este fondo.

“Eres una vil mentirosa. Desapareció el Fonden como un mecanismo pero no el presupuesto para cubrir emergencias y efectos de desastres naturales. El Fonden era un esquema de saqueo entre instancias federales y gobiernos estatales”, sostuvo.

Por su parte, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y aspirante presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que ya se ha comunicado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, para saber si puede colaborar en algo.

En la Cámara alta, el enfrentamiento por la falta de recursos llegó a los gritos entre senadoras, ya que las panistas Lilly Téllez y Kenia López acusaron al Gobierno federal de robarse el dinero del Fonden, que ahora es necesario para atender esta tragedia.

Y ante la “concesión” de la petista Cora Cecilia Pinedo de donar un día de su salario para apoyar a los afectados de Guerrero, la vicecoordinadora de la bancada panista criticó que si se robaron 10 mil millones del Fonden, ahora “no jodan” queriendo dar sólo un día de su salario.

En tanto, Eunice Romo, senadora del PES, pidió a Alejandra Reynosa, presidenta en turno de la Mesa Directiva, que callara a las panistas, a las que acusó de tomar esta tragedia como botín político.

Durante el acalorado debate, la oposición propuso la creación de un fideicomiso para la reconstrucción de Guerrero, y Xóchitl Gálvez explicó que, sumando un dólar a la estimación del precio del petróleo, se conseguirían 13 mil 500 millones de pesos para hacer frente a la tragedia.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera, impulsó un punto de acuerdo para urgir a las dependencias responsables para garantizar el apoyo para los afectados, y llamó a los senadores a que se decidieran a aportar cinco días de su dieta.