AMLO da su respaldo a Claudia Sheinbaum y Samuel García

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dio su total respaldo a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y al gobernador de Nuevo León con licencia, Samuel García Sepúlveda, de quienes destacó su trabajo y colaboración con la administración pública federal.

En la conferencia de prensa mañanera, AMLO también expresó su apoyo al expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, a quien, dijo tener mucha confianza.

“¡Qué jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum!, mejor que todos los que hemos sido, mucho muy buena; también destacar el trabajo de Martí Batres, es buenísimo”, expresó el mandatario tras añadir: “Aprovecho para decir que le tengo mucha confianza a Ricardo Monreal”.

#ConferenciaPresidente | Jueves 26 de octubre de 2023. https://t.co/TRYSudG462 — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2023

Cuestionado sobre la licencia que obtuvo el emecista Samuel García para separarse del cargo de gobernador de Nuevo León, con el objetivo de buscar la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, López Obrador resaltó su buena relación con él.

“Yo apoyo a Samuel (García) porque es el gobernador de Nuevo León, además hemos tenido buena relación de respeto, aún cuando somos de organizaciones o los orígenes de nuestras organizaciones son distintos, ya en el gobierno hemos actuado de manera coordinada.

“Y no puedo decir más que eso, la parte política electoral ya no me corresponde, nada más desearle lo mejor siempre a Samuel”, afirmó AMLO.