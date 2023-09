Mancera, indeciso sobre incorporarse al FAM

Pese a que el PRD forma parte del Frente Amplio por México (FAM), el coordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Mancera, precisó que todavía no ha definido si se integrará al equipo de este bloque opositor con Xóchitl Gálvez.

Dijo que el proceso de definición del responsable de construir el FAM fue organizado por los partidos políticos, por lo que ahora esperará a que las decisiones las tome la nueva encargada de coordinar los trabajos.

Comentó que ya platicó con la senadora panista y está en comunicación, pero recordó que él también tiene pendiente de resolución el recurso por el proceso interno.

Sin embargo, dijo que ahora corresponde a la propia Gálvez, como encargada de construir el FAM, definir quién la acompaña y cuáles serán las encomiendas que asigna, por lo que será ahí donde defina si participa con ella.

“Nosotros no nos podemos integrar a algo que todavía no se ha diseñado, no nos han convocado, no nos han dicho exactamente en qué se podría contribuir. Hoy que ya se tiene una candidata, desde mi punto de vista, ella es la que va a tomar esas decisiones, quién la acompaña, para qué la acompaña, y obviamente, encomiendas que se podrían proponer”, dijo.

Por ello, añadió que está en comunicación con la panista, a quien “también le comentaba que necesito concluir este trámite, que es estrictamente personal” sobre la impugnación.

Mancera se reunió este jueves con los miembros de la corriente perredista ADN, en la que participan la secretaria general, Adriana Díaz, y Héctor Bautista, al cual asistió Gálvez.

En ese encuentro, el senador perredista se reunió con la coordinadora del FAM, a quien dijo que únicamente saludó.