Manifestantes buscan irrumpir CEO Dialogue de Sheinbaum con inversionistas en Palacio Nacional

Manifestantes en contra de la elección de ministros, jueces y magistrados llegaron hasta Palacio Nacional para expresar su rechazo al proyecto judicial, luego que inversionistas extranjeros llegaron esta mañana a reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

▶️#Video | A momentos de que arranque el diálogo entre Sheinbaum (@Claudiashein) e inversionistas estadounidenses, manifestantes del Poder Judicial llegaron a Palacio Nacional para expresar su desacuerdo con la elección de jueces, ministros y magistrados pic.twitter.com/NLCNVROonb — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 15, 2024

La mandataria federal y el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezan esta mañana el CEO Dialogue, al que asisten 240 inversionistas estadounidenses ante quienes se buscará expresar el mensaje de que sus empresas y proyectos no correrán riesgo, pues la reforma que se aprobó en materia judicial asegurará que exista el Estado de Derecho.

Sin embargo, los manifestantes acudieron a expresar un mensaje contrario. Mediante pancartas con mensajes escritos en inglés para decir a los inversionistas que sus negocios no serán posibles sin justicia.

Los inconformes se apostaron en las esquinas de la calle Moneda con Correo Mayor y el Zócalo, donde una fila de vallas impidió su paso; no obstante, un pequeño grupo logró ingresar hasta la puerta de acceso peatonal por donde ingresaban algunos invitados.

“No business without justice”, “Be careful, a dictator ship is waiting at the door”, “Judicial reform without autonomy? Watcj the economy’s agony”, se leyó en los carteles de los manifestantes.

Para impedir que los manifestantes ingresaran, el personal federal atrancó la puerta, dejando fuera a varios asistentes al evento que tuvieron que rodear para intentar llegar por Corregidora.

Hasta las 10:30 horas de esta mañana, los manifestantes permanecen gritando con consignas y tambora en inmediaciones de Palacio Nacional.

