'Mano negra' de conservadores en hechos violentos en Palacio: AMLO; fue 'una vulgar provocación'

Al calificar como “vulgar provocación' los actos de vandalismo en la puerta 1 de Palacio Nacional por parte de normalistas de Ayotzinapa, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) denunció que hay “mano negra” de partidos conservadores para generar actos de escándalo, sensacionalismo y amarillismo porque están desesperados en temporada electoral.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, AMLO aseguró que lo ocurrido ayer “me huele más al PRI” que está detrás de los destrozos a la puerta, la cual, dijo, será reparada mediante “coperacha” entre todos los funcionarios. Sin embargo, reveló que solicitó a la Fiscalía General que no iniciara la carpeta de investigación por estos hechos.

“Un vulgar acto de provocación, pero nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. Están nuestros adversarios desesperados y están recurriendo a la guerra sucia y a actos como el de ayer”, afirmó AMLO.

AMLO lamentó que los partidos, organismos internacionales, supuestos defensores de derechos humanos y ONGS ya se “montaron” en el movimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, con un claro propósito de que no se sepa la verdad de lo ocurrido en 2024.

“Todo lo que suponen nos afecta, se magnifica. Entonces no se dan cuenta de que al difundir tanto un hecho de esa naturaleza, pues nos ayuda a que la gente que ya tiene mucha conciencia, advierta de que en estas acciones hay mano negra, que son actos de provocación”, advirtió AMLO.

AMLO planteó a los padres y madres de los normalistas que en un plazo de 20 días se puedan reunir para dar a conocer avances de la investigación de lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, y pidió que no vayan con sus abogados o representantes jurídicos.

“Aprovecho para decirles que quiero hablar con ellos, quiero que me escuchen y que yo les informe cómo va la investigación. No pueden ser rehenes de estos abogados que no actúan con rectitud, ni buscan la justicia, que ya están metidos en otros asuntos (…) Ojalá y no vayan acompañados de los abogados y asesores. Yo se los pido habar con ellos, porque no les tengo confianza a loa abogados y asesores”, dijo AMLO.

AMLO: La verdad es que es muy justa la demanda de los padres

AMLO añadió que “la verdad es que es muy justa la demanda de los padres, de las madres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero se han montado en este lamentable asunto pues grupos de derecha, conservadores, incluso partidos que están en contra de la transformación”.

AMLO refirió que su gobierno mantiene el compromiso de que se sepa qué sucedió en Iguala, “pero hay intereses, muy preocupados de que se conozca la verdad, no quieren que se avance, dejaron todo enmarañado esas mismas organizaciones y claro que va a haber diálogo, pero necesitamos ponernos de acuerdo con los padres”.

AMLO envió un mensaje a los jóvenes de Ayotzinapa que participaron en los eventos de ayer en Palacio Nacional, al pedirles que no se dejen manipular y que no actúen en favor de los conservadores en México.

“Eso no es revolucionario, eso es contrarrevolucionario, es actuar como contras a favor de los conservadores, de los que siempre han oprimido y explotado, le han robado al pueblo, y que no se dejen manipular, si es que son estudiantes, ya lo vamos a saber, porque ahí vi a unos que ya estaban muy grandes casi de mi edad, veteranos, hay que ver quiénes eran”, lanzó AMLO.

En ese sentido, AMLO ratificó su posición de que el movimiento pudiera haber sido promovido por el partido tricolor. “Lo de ayer, por ejemplo, me huele más al PRI, es Guerrero y allá me consta en la montaña de Guerrero, las agresiones a nuestro movimiento por grupos supuestamente independientes, pero detrás el PRI”, aseveró.

Por último, AMLO aseguró que no habrá detenidos por los hechos violentos de ayer en Palacio Nacional porque pidió, de manera respetuosa, a la Fiscalía General “que no hiciera ninguna investigación”.

IAMLO indicó que “vamos a cooperar y va a ser voluntario, los servidores públicos para componer la puerta. No, no, no. Nosotros vamos a arreglar la puerta, cooperamos entre todos para arreglar las cosas”.

