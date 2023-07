Manuel Añorve critica a senadores que renunciaron al PRI; buscan una 'salida fácil'

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, reprochó que los senadores que dejaron las filas del tricolor se fueron porque buscaron “una salida fácil”, ante su inconformidad porque ya no hay puestos, posiciones ni candidaturas fáciles.

Ante la renuncia de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga y Eruviel Ávila, el líder de la bancada emitió un posicionamiento, en el que aseguró que los senadores que continúan en la bancada –de 13 quedaron nueve integrantes– no se van a paralizar.

“No nos hemos detenido, ni lo haremos. Ni nos paralizamos ni hemos dejado de hacer nuestra tarea como oposición y como constructores de acuerdos, particularmente en el bloque opositor. Hoy, se vuelve normal que se valoren expectativas personales y algunos decidan dar un paso hacia atrás y no seguir. Pero hay mucho, muchísimo PRI dando pasos hacia adelante”, afirmó.

Indicó que el tricolor vive un momento que necesita de cuidado y serenidad, aunque reconoció que necesitan motivar la lealtad y buscar nueva esperanza para el priismo.

“Cuando el PRI y su militancia da, el que aspira lo acepta con gusto, pero cuando el PRI y su militancia exige, el que aspira se va a disgusto. Hoy son tiempos distintos, de batallas cuerpo a cuerpo, de defender ideologías, de construir acuerdos, de hacer patria.

“Los que no lo entienden así buscan otro camino, una salida fácil: renunciar a su militancia, intentando hallar en otros espacios lo que hoy aquí no encuentran: puestos, posiciones, candidaturas, sin trabajo con los priistas. Si lo que buscan son posiciones o candidaturas fáciles, hicieron lo correcto, aquí eso no hay, que las busquen en otro lado”, aseveró.

El político guerrerense presumió los resultados que obtuvo su partido en los recientes comicios, que señaló, contradicen lo que muchos indicn respecto a que el PRI está en extinción.

“La realidad se impone y demuestra que seguimos convocando confianza y despertando esperanza. Hoy el PRI encabeza un frente opositor que, sin duda, tendrá éxito en las elecciones del próximo año. En las recientes elecciones fue el partido opositor que más votos obtuvo y en el Congreso ha sido parte fundamental para detener los abusos del bloque oficialista

“Esa es la lucha que estamos dando y que algunos abandonan. Hay mucho PRI. Mucho PRI en la Ciudad de México y en los estados. Somos los únicos que estamos en todo el país, en todos los municipios. Hay que comprender lo complejo de la situación actual y particularmente en las entidades federativas”, subrayó.

