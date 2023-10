Marcelistas van por elevar precio del crudo

Diputados del bloque de “marcelistas” en San Lázaro presentaron cuatro propuestas de modificación a la Ley de Ingresos de la Federación que envió el Presidente de la República, sobre aspectos de los que dijeron estar preocupados, y uno de ellos fue aumentar el precio del petróleo.

Los integrantes de este grupo, que se hace llamar El Camino de México, y lo integran legisladores de Morena, PT y PVEM, aseguraron en conferencia de prensa que el fin de estas propuestas de modificación no es “frenar” a la Cuarta Transformación, sino “impulsar mejoras”.

“Reconocemos el manejo de los recursos públicos, la política hacendaria y los resultados en materia económica porque se ha logrado superar la crisis económica más importante desde 1929. Se han recuperado los empleos, elevado el salario y dado impulso a programas de infraestructura productiva en las regiones más pobres del país, en un entorno de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.

“Así, anunciamos nuestra preocupación por aspectos en lo particular sobre los cuales promoveremos un diálogo de cara a la sociedad. No tenemos la intención de frenar a la Cuarta Transformación, sino impulsar mejoras para que el desarrollo y el bienestar de los mexicanos sea cada vez mayor”, dijo el morenista Carol Antonio Altamirano.

El primero de los cambios consiste en incrementar tres dólares el precio del petróleo establecido en los Criterios Generales de Política Económica 2024.

“Las nuevas condiciones de la realidad geopolítica están cambiando y todo indica que el 2024 será un año marcado por los conflictos políticos y sociales en Medio Oriente, lo que desde hoy está impulsando hacia arriba los precios”, argumentaron.

También proponen revisar la estimación del tipo de cambio promedio para 2024 establecido en un promedio de 17.1 y de 17.6 al cierre, por lo que consideran se debe tomar en cuenta los riesgos descritos en los criterios generales, los cuales “nos dicen que no se descartan algunos episodios de volatilidad cambiaria asociados a la incertidumbre respecto a la tasa terminal de la Reserva Federal y los conflictos geopolíticos”.

Asimismo, sugieren verificar las estimaciones de servicio de la deuda por considerar que no es sostenible mantener la tasa de referencia en los valores actuales en 11.25; además, aseguraron que en caso de reducirla, el costo del mismo sería “considerablemente inferior”.

En un cuarto punto, señalaron que la estimación del IVA es menor a la de este año en 89 mil millones de pesos, “lo que indica que se está subestimando la recaudación de dicho impuesto”.

De esta manera, los legisladores anunciaron que solicitarán el establecimiento de una mesa técnica de trabajo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para analizar la viabilidad de sus propuestas.

Los legisladores también aclararon que su propuesta ya fue entregada al coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien, aseguraron, se ofreció a ser el vínculo para la reunión con Hacienda, por lo que consideraron que existe apertura para desarrollar los planteamientos.

Afirmaron que apoyarán la aprobación de la Ley de Ingresos en lo general, pero insistirán en hacer cambios cuando se dé la discusión en lo particular.

Cuestionados sobre qué harán en caso de que se rechacen sus propuestas, aseguraron que continuarán discutiendo el tema.

Demandan que se apruebe un PEF responsable

El secretario de Estudios y Análisis Estratégicos del CEN del PAN, Fernando Rodríguez Doval, urgió a la Cámara de Diputados a aprobar un Presupuesto de Egresos responsable, y no uno que hipoteque el futuro de generaciones enteras de mexicanos.

Aseguró que pese a que la inflación hiló ocho meses a la baja a septiembre, para las familias sigue siendo muy complicado llegar a fin de quincena.

“La actual estrategia asistencialista del gobierno federal en realidad no ayuda al bienestar de las personas. No han entendido que invertir no es lo mismo que gastar. La pobreza laboral es muy elevada y los pobres extremos se han incrementado”, advirtió.

Señaló que ya hay proyecciones “muy pesimistas” sobre el futuro económico de México por el gran déficit que se propone en el presupuesto para 2024.

Detalló que hace unos días el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que el próximo gobierno tendrá problemas ante el elevado déficit que plantea el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024, y que éste ejercerá “un lastre significativo” sobre el crecimiento para ese año, el cual podría desacelerarse a un modesto 2.1 por ciento.

Agregó que los cuatro billones 383 mil millones de pesos en programas que tienen fines electorales, aumenta la inquietud sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo, pues podría tener consecuencias negativas en términos de inflación y tasas de interés.

“Afectaría directamente a la ciudadanía con dificultades para acceder a préstamos, o bien, para pagar las deudas adquiridas previamente debido a los incrementos”, aseveró.

Con información de Jorge Butrón