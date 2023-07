Marcelo Ebrard asegura que cumplirá lineamientos del INE.

En Morelia, Michoacán, Marcelo Ebrard, aseguró que sus actos en busca de la candidatura presidencial por Morena estarán apegados a las disposiciones que ordenó el Instituto Nacional Electoral (INE) a las "corcholatas" y los aspirantes del Frente Amplio por México.

“Sobre el INE, bueno pues hoy tenemos un canal de comunicación que nos va a dar el partido, en cuanto lo tenga esa será la línea que vamos a seguir, lo que marquen las autoridades lo seguiremos”, señaló en conferencia de prensa.

Antes de iniciar su participación en el foro de seguridad en la capital del estado, el excanciller dijo que hoy por hoy lo relevante en el proceso interno de Morena es que por primera vez se consultará a la gente a quien quiere para continuar con la Cuarta Transformación.

Más adelante, insistió en que Morena es su partido y no tiene pensado dejarlo para irse a otra opción política.

“Hemos ido avanzando para que sea lo más pareja posible esta contienda, si no fuera así yo no estaría aquí, respecto a lo que dices de otros partidos pues no sé, yo como sé que vamos ganando, sé que estamos avanzando habría que preguntarle a Claudia y a Adán, y a todos los demás si tienen otra idea, otros partidos.

"Yo formo parte de Morena, no tengo porque estar en otro lado, insisten mucho en eso pero porque me voy a ir de mi partido, este es mi partido, es mi casa, entonces no nos vamos a ir, vamos a ganar”, afirmó.

Por último, Marcelo Ebrard rechazó que sea un oportunista o acomodaticio, ya que desde 1999 decidió apoyar a Andrés Manuel López Obrador.

"He sido consistente en 23 años (...) Puedes aprender, pero no ser una veleta oportunista. Nunca he sido eso", sostuvo.

