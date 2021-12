Marcelo Ebrard asegura que México tendrá vacunas contra Covid-19 en 2022

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon aseguró que en 2022 México seguirá teniendo vacunas disponibles para proteger a la población del Covid-19, en especial de la variante Ómicron.

“Tenemos que tener muy presentes para lo que sigue, Ómicron pues es un riesgo, sobre todo en contagio. Ahora la Secretaría de Salud para el año 2022, me preguntaban ayer en una entrevista: “bueno, ¿y ya no va a haber vacunas?” No, sí, nada más que ya estamos en otra circunstancia, no es la emergencia diplomática internacional como estuvimos el año que termina, entonces podemos estar más optimistas respecto a eso, afirmó el canciller, en conferencia de prensa para conmemorar un año de que el primer embarque de biológicos contra el virus llegó a nuestro país.

También agradeció el esfuerzo de todos los involucrados para que los mexicanos lograran acceder a la vacuna y reconoció el avance que ha tenido México respecto a la inmunización, ya que aseguró casi 90 por ciento de los mayores de 18 años ya recibieron la dosis y se están aplicando los refuerzos a las personas de la tercera edad.

“La mayor parte de la población ha actuado con mucha responsabilidad, ahora se está colocando la tercera dosis para los mayores de 60 años y después siguen los maestros, el personal de salud, etcétera; ya estamos organizados, un país de más de 128 millones de habitantes con promedios de vacunación cercanos al 90 por ciento en mayores de 18 años”, detalló.

Cabe destacar que Ebrard Casaubon, no dio estatus sobre los dos contratos restantes que México tiene con Sputnik-V, ni el mecanismo de la ONU Covax. Tampoco especificó de qué manera seguirán llegando biológicos al país en el año 2022, ahora que únicamente faltan 10.3 millones de dosis por arribar al país, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.

Por su parte, Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y DDHH de la SRE, declaró que conseguir vacunas contra Covid-19 significó una labor muy difícil en la que estuvieron involucradas cientos de personas.

“Se cumple un año de haber recibido el primer cargamento de vacunas. Ha sido un camino lleno de retos pero gracias al esfuerzo, empeño y tenacidad de las personas involucradas en esto, hoy tenemos cerca de 200 millones de dosis con las que se seguirán salvando vidas”, reiteró.

Delgado detalló que ya se concluyeron los contratos con AstraZeneca, CanSino y Sinovac, además agregó que el 31 de diciembre culmina el acuerdo con Pfizer, ya que la farmacéutica entregará el último lote de vacunas para completar las 50.4 millones de dosis pactadas, cifra con la que México alcanzará las 200 millones de dosis.

Lizeth de la Torre, directora de Asuntos Corporativos de Pfizer en México, recordó que nuestro país fue el primero en América Latina que recibió este biológico, con el cual estarán protegidos 25 millones de mexicanos.

También explicó que la farmacéutica seguirá haciendo estudios clínicos para asegurar que la vacuna pueda aplicarse en otros sectores de la población como el pediátrico y que Pfizer continúa trabajando para que el biológico sea efectivo contra todas las variantes de Covid.

El CEO de AstraZeneca en México, Julio Ordaz, reconoció la confianza que nuestro país puso en esta vacuna.

“Es un placer tener una línea de manufactura en el país y que nuestra vacuna haya sido seleccionada para que se fabrique en México. Continuaremos trabajando con nuestro socios en beneficio de enfrentar esta pandemia”, afirmó.