Marcelo Ebrard descarta reapertura de la frontera con EU para el 21 de agosto

El canciller Marcelo Ebrard descartó que la reapertura de las actividades económicas y terrestre en la frontera entre México y Estados Unidos pueda darse el 21 de agosto próximo, a pesar de la voluntad e interés expresado por la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard declaró: "el 21 de agosto lo vería muy pronto (como fecha para la apertura de la frontera con EU), no creo que sea factible; sería alimentar una expectativa que no tenemos fundamentos para decir que se va a llevar a cabo, no lo veo tan próximo para el 21 de agosto".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el canciller dio a conocer algunos puntos que se trataron ayer durante la conversación entre López Obrador y la vicepresidenta Harris, como reapertura de la frontera, migración, proyectos de inversión de EU y la donación de vacunas a México.

Informó que durante el encuentro de alto nivel que sostendrá este martes con una delegación de EU encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, México espera que se indiquen los pasos a seguir para la reapertura fronteriza, cerrada de manera parcial desde el 20 de marzo de 2020.

"Sí esperaríamos que hoy nos dieran una respuesta de qué pasos se tomarán para que lo más pronto posible, después del 21 de agosto se pueda reactivar la economía en la región fronteriza", destacó.

Ebrard Casaubon expuso que México tiene argumentos tanto económicos, como en el avance de la vacunación fronteriza, para hacerle ver la conveniencia al vecino del norte de reabrir las actividades, que ha impactado más a esa nación.

"México tiene avance muy notable en la vacunación tal cual lo dijo el Presidente, si no tuviésemos esa vacunación es muy difícil que pidamos que se regularicen las circunstancias; inclusive en algunas ciudades estamos por encima del promedio que ellos tienen". Marcelo Ebrard

"Tenemos buenos elementos tanto por el lado económico comercial como por el lado de la cuestión de salud para que ellos consideren", insistió el canciller al manifestar que hay dos modalidades para la reactivación, por un lado si cambian las actividades esenciales o será de otra forma.

AMLO destaca que hay interés de Harris en reapertura de frontera entre México y EU

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos coincidió con él durante la conversación telefónica que sostuvieron el lunes por la tarde, en la importancia de la reapertura fronteriza.

"Yo le traté el tema, hablamos de la vacunación y de la importancia de abrir la frontera, que nos interesa mucho, y ella la vicepresidenta Kamala Harris coincidió, me expresó, que también a ellos les importa el que se abra por completo la frontera, pero que se tienen que ver algunos asuntos". Andrés Manuel López Obrador

AMLO precisó que notó "que hay voluntad de parte de ellos, no hay la decisión de cerrar o de mantener abierta sólo parcialmente la frontera, no sólo para cuestiones básicas fundamentales, lo expresó, fue una muy buena conversación".

Finalmente, comentó que esta llamada fue "como una introducción, como un prólogo a la reunión de hoy, donde se van a ver los asuntos a detalle y hoy mismo se va a informar terminando la reunión", que será a las dos de la tarde en la Secretaría de Relaciones Exteriores.