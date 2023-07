Marcelo Ebrard exhorta a aspirantes opositores a renunciar a sus cargos; Creel 'saca el cobre', dice

En Tijuana, Baja California, Marcelo Ebrard Casaubon emplazó a Santiago Creel Miranda y a todos los aspirantes a la Presidencia del bloque opositor que dejen el cargo que ocupan y asuman el riesgo de competir en esta contienda, de lo contrario demuestran que no se tienen confianza.

Durante el encuentro con medios en la ciudad fronteriza, Ebrard arremetió contra Creel después de reiterar que no abandonará el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y continuar en búsqueda por la candidatura del Frente Amplio por México.

“No me extraña de Creel, cada vez que puede saca el cobre, que deje el cargo. Todos los que estamos en este recorrido, participando, debemos dejar el cargo, yo creo que es lo correcto, no entiendo esa reticencia o no se tiene confianza a sí mismo”, afirmó.

El aspirante a la coordinación de los comités de Defensa de la Cuarta Transformación dijo que el llamado incluye a los demás cuadros de la oposición que se apuntaron a la contienda presidencial.

“Yo planteaba la desaparición del cargo, porque pienso que los que estamos participando nos tenemos que separar de los cargos que sean y asumir el riesgo, si no te tienes confianza, pues nosotros menos”, señaló.

Cuestionado sobre la controversia con su contrincante Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard reiteró su llamado para discutir con ella las diferencias por el plan de seguridad ÁNGEL, y no con la oposición como lo sugirió ayer la exmandataria capitalina.

“Yo presenté una idea que se llama plan ÁNGEL, una idea de seguridad, ella dice y hace un comentario sobre la idea que propuse, ¿Quién está debatiendo el plan? Ella, entonces nada más que lo asuma”, comentó.

El extitular de Relaciones Exteriores opinó que es razonable esa idea de debatir los puntos de vista de cada candidato; “si ella quiere decir algo. Hoy el tema de seguridad es el número uno en el país; entonces sería muy bueno que nos dijera cuál es su idea o en qué difiera de la que estoy planteando yo”.

Ebrard se reunió este viernes con trabajadores de la planta Avery, establecida en Tijuana, visitó el mural #MejorMarcelo ubicado camino a la garita internacional de San Ysidro, del grafitero Alejandro López “Space”, quien lo caracterizó al estilo del Capitán América, con los símbolos patrios de México y EU. Asimismo participó en un foro de seguridad y encabezó la asamblea informativa de Morena.

