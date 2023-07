Que Claudia Sheinbaum presente propuestas y no críticas, responde Ebrard

Marcelo Ebrard respondió a Claudia Sheinbaum que en lugar de criticar el plan ÁNGEL, mejor presente propuestas a los ciudadanos, y cuestionó la interpretación del líder nacional de Morena, Mario Delgado, de no plantear acciones de gobierno en la campaña, “solo que hagamos un recorrido turístico”.

Entrevistado al término del 83 Congreso Nacional: El Agente Aduanal ante los retos del entorno global organizado por la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), el excanciller dijo que ninguna otra 'corcholata' tiene propuestas.

Un reportero cuestionó a Ebrard sobre las críticas de Sheinbaum a su propuesta de seguridad, la cual no es sólo con tecnología como se puede atender el tema. "Mejor que presente lo que piensa. Yo por eso decía que hubiera debate", aseguró.

El excanciller Marcelo Ebrard afirma que el uso de la Inteligencia Artificial y de todos los elementos que describe el Plan ÁNGEL, aumentaría 10 veces la eficacia de la seguridad en México.

te interesa Gabriel Quadri se baja de la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio

Podría haber conversatorios

El ex jefe de Gobierno recordó a su contrincante que el uso de la inteligencia artificial y de todos los elementos que describe el Plan ÁNGEL, aumentaría 10 veces nuestra eficacia. Por supuesto, añadió, se requieren policías, muchas otras cosas.

Más tarde en Atizapán, Estado de México, Ebrard Casaubón propuso que si no se quiere un debate entre “corcholatas” podría haber un conversatorio, incluso “mañana mismo si quieren”, donde Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y los otros contendientes expongan sus ideas en materia de seguridad.

Cuestionó que no se puedan presentar propuestas a los ciudadanos, entonces para qué se hacen los recorridos por el país; la gente no invitaría a una reunión o un desayuno si no les interesaría saber lo que se piensa respecto a los grandes temas.

El aspirante a coordinar los comités de Defensa de la Cuarta Transformación expresó su desacuerdo con la interpretación que hizo Mario Delgado, líder nacional de Morena, sobre la notificación del INE para que no se hicieran propuestas en los recorridos.

"Esa es una interpretación que hizo el dirigente de Morena que no se hicieran propuestas, pero entonces, pues solo que hagamos un recorrido turístico. Porque la gente aquí quiere que le digas lo que piensas sobre la seguridad y si estamos en un recorrido en una encuesta que va a ser abierta, tenemos que compartir a la gente, tenemos que decirle qué pensamos", aseveró.

Síguenos en Google News

DAN