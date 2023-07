Sheinbaum critica el “plan ángel”

Claudia Sheinbaum criticó la propuesta que Marcelo Ebrard planteó en su “Plan Ángel”, pues aseveró que la tecnología es un instrumento, pero no la solución para garantizar la seguridad del país.

La exmandataria capitalina visitó Tabasco, donde destacó, a través de sus redes sociales, un encuentro con el hermano del Presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador.

En Tamulté de las Sabanas, ante los medios de comunicación, Sheinbaum Pardo ratificó que no es su intención entrar en polémica con sus compañeros que también recorren el país, como parte del proceso para buscar la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación.

Sin embargo, al ser cuestionada por los medios de comunicación respecto a la estrategia que el lunes presentó el excanciller, refirió que su experiencia como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México le indica que la tecnología no es la solución a todo el problema de la inseguridad.

“Todavía no son tiempos de propuestas, pero sí podemos decir que en mi experiencia con lo que hicimos en la ciudad, no todo es tecnología, tiene que haber una estrategia integral que vaya desde las causas hasta la investigación, la tecnología es un instrumento, pero no la solución”, indicó.

Ante la pregunta de si ella presentará una propuesta para dar respuesta a la crisis de inseguridad en el país, Sheinbaum puntualizó que lo hará cuando corresponda el momento, no ahora que es una etapa en la que sólo explicará lo que ya han hecho los gobiernos de la 4T.