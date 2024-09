Con drástica caída de ventas y productividad, Ebrard recibirá a la paraestatal Exportadora de Sal

Exportadora de Sal S.A de C.V (ESSA), paraestatal nacional, ha tenido una “drástica caída de ventas y productividad”, y será como la reciba el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, escribe este lunes Mauricio Flores en su columna, Gente Detrás del Dinero, que se publica en La Razón.

“Los números son implacables como los hechos… como elevadas las aspiraciones políticas del director de la paraestatal Exportadora de Sal, Carlos Patterson, que ya se ve en la Secretaría de la Función Pública el próximo sexenio pese a que la empresa registró a junio pasado su peor resultado financiero y operativo de su historia con una pérdida neta de 379 millones de pesos, ventas 50% por debajo del presupuesto 2024 y aumento de 87% en el volumen de inventarios.

“Los datos reportados en el informe de comisarios de la Secretaría de la Función Pública, a cargo aún de Roberto Salcedo, muestran la drástica caída de ventas y productividad por la inexistente estrategia comercial luego de que la Secretaría de Economía, aún a cargo de Raquel Buenrostro, procurara elementos fiables para comprar 49% de las acciones en manos de la japonesa Mitsubishi: si bien la multinacional, que encabeza Katsuya Nakanishi, compraba la sal por debajo de su costo a ESSA a cambio de hacerse “de la vista gorda” de las transas y corruptelas de los funcionarios públicos, pero al ser ‘nacionalizados’ por la irrisoria suma de 1,500 millones de pesos, los japoneses optaron no comprar la sal mexicana, un boicot que ya les dio resultado”, escribe Mauricio Flores.

La “mexicanísima ESSA” que, agrega el columnista, consiguió Andrés Manuel López Obrador también carece de estrategia productiva, pues lejos de modernizar equipamientos y transporte marítimo, los directores en la época 4T optaron por diversas tonterías monumentales (se les dice más feo) como gastar 14 millones de dólares en un viejo remolcador —el Megaladón— y no terminar de construir el Albatros…. O como sucedió este año, negarle el suministro de sal a un comprador leal que pagaría mejor que Mitsubishi.

“Si, aunque usted no lo crea, la directora jurídica de ESSA, Miriam Ozuna, presentó una demanda a la empresa regiomontana Nutrimental para no venderle 1.4 millones de toneladas de sal por el presunto uso no autorizado del producto —realmente un asunto insustancial— cuando esta empresa pactó pagar 28 dólares la tonelada… cuando a Mitsubishi se la vendían a 21 dólares.

“Esta información y otra a detalle como los contratos de servicios personales y compra de refacciones y maquinaria —nos dicen— no deben ser entregadas a los funcionarios que el nuevo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envíe a Guerrero Negro, según por instrucciones del equipo de Patterson. ¿Será?”, se lee en Gente Detrás del Dinero.

En medio del naufragio de la paraestatal, Patterson se presume como parte del equipo de Buenrostro, agrega Mauricio Flores.

“Ya sólo faltaría que fuera el comisario de Pemex como premio a su ‘buen desempeño’”.

En otros temas, Mauricio Flores nos dice que una soldadura mal hecha por las prisas tronó el viernes pasado y afecta el conjunto de producción que espera obtener en algún momento Dos Bocas.

“Vayamos por partes: la refinería encargada a Leonardo Cornejo está efectuando pruebas para poner en funcionamiento su planta de cogeneración eléctrica y de vapor… y, para ello, necesita que funcionen las demás plantas, entre ellas coque, para estabilizar el suministro de energía. Peeero resulta que elevaron la presión de envío de combustible a procesar en las líneas de conducción y el hidrógeno se fugó en las juntas de tubería que instaló ICA; es decir, que la chamba de soldaduras encargada a la firma de Guadalupe Philips estaba mal efectuada.

“Como era de esperar, la primera chispa hizo explotar el hidrógeno. Dada la exigencia de finalizar la obra en 29 días, es de prever que sólo se reparará la fuga… y seguirá otras más debido a que las fugas debieron aparecer en la prueba de resistencia con el envío de vapor, pero sólo salieron hasta el envío de combustible”, escribió Mauricio Flores.

“Veamos el lado positivo: Así Rocío Nahle podrá ir varias veces más a reinaugurar Dos Bocas”.

Además, Mauricio Flores señala que no se debe perder de vista lo que viene. En octubre de 2020 los consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligieron a Mario Delgado y Citlalli Hernández como presidente y secretaria general y el próximo 22 de septiembre en el Congreso Nacional de Morena todo indica que la fórmula será que ese partido lo encabece Luisa María Alcalde —actual secretaria de Gobernación— y la Secretaría General la ocupe Emilio Ulloa Pérez.

Conforme las encuestas recientes, según el columnista, a 23 días del relevo en la dirigencia nacional del partido guinda, las preferencias las encabeza Alcalde Luján seguida por Ulloa Pérez y Adán Augusto López Hernández. O sea que la militancia no ve con malos ojos para el periodo del 1º de octubre de 2024 al 2027, durante los tres primeros años de gobierno de Claudia Sheinbaum, que Morena sea dirigido por esta dupla que se percibe como una mix de frescura y juventud con experiencia probada.

Por último, Mauricio Flores señala que ante el entorno adverso en que viven muchos habitantes de pueblos y barrios en esta capital, gobiernos como el de Miguel Hidalgo que trabajan para disminuir la desigualdad y mediante un desarrollo más justo y ordenado. El holgado triunfo de Mauricio Tabe en las pasadas elecciones responde en buena parte a la vinculación del alcalde panista con los vecinos de los barrios de la demarcación.

Además de mejorar la seguridad, gestionó inversión pública histórica en zonas populares como la Pensil, Anáhuac, Popotla, Tacuba, Tlaxpana entre otras, rehabilitando mercados, deportivos y parques.

“Aunado a esto, el programa Peso a peso significó una inversión por más de 38 millones de pesos para mejorar banquetas y repavimentación de calles; Tabe también enfocó su política de programas sociales hacia las mujeres ciertamente desprotegidas muchas de las cuales, al habitar en estas colonias fueron beneficiadas con programas como Pa’ Las Jefas y Manos a la olla, mientras que sus hijos pudieron asistir a los Cendis y estancias infantiles, éstas rescatadas por la alcaldía.

“Sin alardes, el barrio respalda a Tabe”, se lee hoy en Gente Detrás del Dinero.

am