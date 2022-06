Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2022: CDMX se pinta de colores nuevamente

Tras haber sido interrumpida por dos años, la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ volvió a las calles de la Ciudad de México en su edición número 44, a la que asistieron 250 mil personas, según las primeras estimaciones del gobierno capitalino.

Desde temprano, el gris percudido de Insurgentes, Circuito Interior y otras vialidades pronto quedó opacado por el arcoiris de los cubrebocas, banderas, atuendos y maquillaje de centenares de personas que más tarde llenaron Paseo de la Reforma y la plancha del Zócalo.

Para algunos, como Donovan, de 16 años, quien acudió al Ángel de la Independencia acompañado de su hermana de cinco años y su madre, Rosa Castañeda, fue la primera ocasión que se unieron a esta movilización a favor de la diversidad sexual.

"No soy gay, pero no necesito serlo para venir a apoyar. Creo que todos merecemos amor y apoyo y pues venimos para que todos se animen a dar ese grito de libertad", dijo el adolescente.

Entre las postales más comunes de este 25 de junio se encontraron las madres, quienes con un cartel en la mano ofrecieron abrazos a quienes pasaban frente a ellas y extendían las palmas.

Mamá regala abrazos a los asistentes a la march Foto: Yulia Bonilla

La movilización no sólo fue un respiro para quienes acudieron a expresar con libertad su sexualidad e identidad, sino también para centenares de personas que viven del comercio irregular y que aprovecharon la alta afluencia para revivir sus bolsillos, luego de dos años de pandemia que sigue preocupándoles, a pesar de que la "nueva normalidad" ha permitido que "sus clientes" vuelvan a salir.

Tal es el caso de Karla, mujer desempleada desde hace un par de años que comenzó a vender postres en la puerta de su casa, pero pronto vio en las calles de la capital una oportunidad para asegurar el sustento de su hogar.

"Traigo banderitas, diademas, globos de todo para lo que quieran. Yo espero vender unos mil 500 pesos y sacarlo pronto. También vine a apoyar, nadie tendría que esconderse de lo que le gusta", declaró.

Karla, mujer que perdió su empleo formal hace un par de años y ahora es comerciante Foto: Yulia Bonilla

"Con las pestañas hasta el cielo", decenas de drags queens fueron imán de atención para los asistentes que no desaprovechaban la oportunidad para pedirles una fotografía.

A Samantha, mujer transexual mejor conocida como Jossmetics, le llevó más de dos meses y diez mil pesos preparar su vestuario con el que este día caminó desde el Ángel de la Independencia hasta al Zócalo, como lo ha hecho desde los 11 años de edad, porque “me llena mucho, es algo con lo que me puedo expresar”.

“(A los demás) les diría que no tengan miedo. A mi me costó, a cada quien le va a costar trabajo hablar, pero siempre habrá alguien que pueda ayudar. En mi caso, incluyó intentos de suicidio, depresión, idas al psiquiatra y antidepresivos, pero luego los cambié por pelucas y maquillaje y esto es lo que más me gusta”, dijo en entrevista.

Jossmetics, mujer transexual que padeció discriminación a raíz de revelar su identidad de género. Foto: Yulia Bonilla

A la marcha no sólo acudieron las y los vivos, también aquellas personas que se llevaron y no volvieron, víctimas de los crímenes de odio, la intolerancia, la discriminación y la falta de educación para convivir y respetar la forma en que las y los demás viven su identidad y sexualidad.

Así lo refirió en entrevista Carmen Ortega, de la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH/Sida, quien junto a más personas marchó al frente de los contingentes, con lonas que mostraron los retratos de mujeres y hombres transexuales, homosexuales, bisexuales y más, a quienes les arrebataron la vida “sólo por ser quienes eran”.

Manifestantes llevan lonas de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ+ que fueron víctimas de crímenes de odio contra la diversidad sexual. Foto: Yulia Bonilla

Entre las incidencias, se reportó la detención de un hombre a quien se le aseguraron siete teléfonos celulares, luego de que una víctima de robo lo denunció ante los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A pesar del amplio operativo montado por cerca de mil 800 elementos de seguridad, hubo quienes se mantuvieron lejos de ser aprehendidos, como los vendedores de bebidas alcohólicas, o quienes ofrecieron vapeadores, a pesar de que hace tres semanas fue emitido un decreto presidencial que prohibió su comercialización.

Vendedor de vapeadores en medio de la marcha. Foto: Yulia Bonilla

Más adelante, las banquetas de Avenida Juárez fueron ocupadas por varias bandas amateur que dieron vida al recorrido con un amplio repertorio de éxitos de diversos géneros musicales.

Con más de tres horas de retraso, una decena de carros alegóricos finalmente avanzó, todos tripulados por diversas personalidades reconocidas de la diversidad sexual, como el elenco de La Más Draga, artistas, activistas y funcionarios como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

A la marcha también asistió la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dio el banderazo de salida y recibió el pliego petitorio de la comunidad, quienes le plantearon sus demandas como el derecho a la salud integral, seguridad, educación y acceso a la justicia.

Sobre Francisco I. Madero, el avance peatonal se complicó rumbo a la tarde, pues los asistentes pronto corrieron para alcanzar un lugar y escuchar a más de diez agrupaciones y artistas que se presentaron para dar fin a la movilización, la cual se vio interrumpida por la lluvia que cayó cerca de las 19:00 horas.

Aspectos de la Marcha LGBT+, que se desarrolló este sábado en la CDMX Foto: Yulia Bonilla

LRL