Sin marchas, van contra la sobrerrepresentación

Los partidos de oposición tienen duda de sumarse a las movilizaciones que se están articulando en contra de la presunta sobrerrepresentación de la Cuarta Transformación en el Congreso y, aunque no lo descartan, tampoco han definido su posible participación.

El PAN descartó organizar alguna movilización como partido, pero evalúa sumarse a la que convocó su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, aunque no lo ha decidido, mientras que, en el PRI, a título personal algunos militantes señalaron que se sumarán a las movilizaciones, pero hay quienes no piensan hacerlo e, institucionalmente, no hay una definición.

No obstante, en ambos partidos sus representantes aseguraron que van a agotar las instancias judiciales nacionales, e incluso las internacionales, para defender su representación en el Congreso.

Legisladores del blanquiazul dijeron que la ruta jurídica para evitar la sobrerrepresentación en el Legislativo es esperar a que las autoridades electorales definan los lugares en el Congreso, para comenzar a interponer las acciones legales.

En entrevista con La Razón, la diputada y secretaria general del partido, Noemí Luna, aseveró que ya echaron a andar la ruta jurídica para evitar la sobrerrepresentación, con una impugnación que ya tienen lista y que interpondrán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), una vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) resuelva los lugares en el Legislativo.

En el tema de movilizaciones a las que han llamado algunas organizaciones civiles y la propia Xóchitl Gálvez, mencionó que, por su parte, no lo harán por el momento como fuerza política, aunque se valora si se pueden sumar.

“Son iniciativas ciudadanas las de las concentraciones a las que han llamado. Por nuestra parte, estamos haciendo la defensa legal; vamos a esperar a que sea el INE el que dé la distribución, porque lo que se está manejando al momento son estimaciones y, al final del día, la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Ejecutivo no son autoridad electoral. Como partido, no haremos movilizaciones, pero sumarnos, tal vez; pero eso se valorará”, explicó la panista.

Luna Ayala señaló que, de ser necesario, acudirán a instancias u organismos internacionales, pues “al final del día lo que se plantea es subyugar a la oposición y a la pluralidad”.

Sostuvo que harán lo que sea necesario para defender el voto de la ciudadanía, ya que Morena desea darle un valor mayor a su voto que al de la oposición.

Indicó que, por lo pronto, esperarán a la resolución del INE para reforzar los recursos legales de impugnación: “Si es necesario, ir a instancias internacionales; en su momento lo haremos, una vez que ya se tengan los fallos de las autoridades electorales”.

El coordinador jurídico del PAN, Raymundo Bolaños, aseguró que la impugnación ya está lista, aunque aclaró que se requiere primero la distribución de legisladores por parte del INE para, posteriormente, presentarla, “una vez que esté el hecho consumado”.

La diputada Annia Gómez coincidió en que es necesario esperar el fallo del INE y el TEPJF para desplegar todos los recursos legales a su alcance y evitar una mayoría de Morena.

Mencionó que no se debe descartar salir a las calles ni acudir a instancias internacionales, pues aseguró que la ciudadanía ya demostró, en años pasados, que está por la defensa de la democracia y de los equilibrios.

Acerca del tema, Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el INE, sostuvo que la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso implica claros riesgos y que llegarán a agotar todos los recursos legales para dar batalla ante esta situación. Afirmó que la democracia está en riesgo, pues con una sobrerrepresentación sólo un partido podría reformar la Constitución.

El representante priista recordó que Morena y sus aliados obtuvieron 54 por ciento de la votación en las pasadas elecciones. No obstante, van a tener 75 por ciento de representación, mientras que la oposición logró 45 por ciento, pero va a tener sólo 25 por ciento de los diputados.

“Lo vamos a impugnar, acudiremos a la Sala Superior (del TEPJF) para hacer valer el derecho de las minorías, pero acudiremos a las instancias necesarias para seguir este proceso, no vamos a quedarnos sólo con un ‘no’, hay que buscar los recursos necesarios para que se logre la equidad”, dijo.

La también priista Cynthia López Castro, quien a partir del 1 de septiembre formará parte de la LXVI Legislatura en el Senado de la República, dijo que “la sobrerrepresentación tendrá que ser resuelta con legalidad; estamos en mano de tribunales y esperamos se apeguen a la ley y hagan lo correspondiente con la asignación de curules. Nosotros nos iremos a consecuencias legales si hacen una anomalía”, dijo.

Sostuvo que “la marcha será útil, pero necesitamos urgentes mecanismos legales para denunciar en caso de que haya ilegalidad. Sin duda estaré sumada a la movilización para que vean que no somos pocos, que somos muchos buscando que se resuelva este tema de la sobrerrepresentación”, dijo.

Además, el representante del PRI ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero, Manuel Saavedra Chávez, no descartó la posibilidad de que el caso se lleve a organismos internacionales, aunque dijo que es preferible “arreglar todo de manera interna y confiar en nuestras propias autoridades; de momento, al menos nosotros no tenemos pensado sumarnos a una marcha ciudadana o algo parecido; queremos agotar los recursos legales”.