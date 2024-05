La ‘Marea Rosa’ siempre fue una farsa, desde el principio tuvo un origen partidista, asegura Mario Delgado.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el auto denominado movimiento de la “Marea Rosa” tuvo, desde un principio, un origen 100 por ciento partidista. Como prueba reveló que, en octubre de 2023, la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, registró a su nombre la marca “Fuerza Rosa” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) con el objetivo de “reclutar voluntarios y operadores políticos”.

“Resulta que Xóchitl Gálvez registró ante el IMPI “Fuerza Rosa” como marca a su nombre, desde octubre de 2023. Y pide ante el IMPI el registro de esa marca, “Fuerza Rosa”, para el reclutamiento de voluntarios políticos; el reclutamiento de operadores políticos, la difusión de campañas políticas. Entonces, todo fue una gran mentira: la marcha ciudadana, la ‘Marea Rosa’, la espontaneidad de la sociedad civil manifestándose para defender la democracia. Todo fue una farsa; estaba perfectamente planeado”, acusó.

En conferencia de prensa, el dirigente morenista informó que el domicilio que proporcionó la candidata para registrar la marca es el mismo que usa la encuestadora México Elige, cuyo director informó hace unas semanas que pertenecía al equipo de la candidata.

“Acuérdense que cada mes salía esta encuestadora y le daba cifras muy optimistas a la candidata del PRIAN, hasta que se descubrió que el director de esta empresa estaba en el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez. Entonces, se les cae el teatrito de la legitimidad de México Elige. Para que no quede duda: el domicilio que ponen para registrar la marca Fuerza Rosa es el de México Elige”, insistió.

Clic aquí para reproducir video Gráfico: La Razón de México

En ese sentido, afirmó que el llamado Frente Cívico Nacional —una de las organizadoras de la movilización del próximo 19 de mayo— no tiene nada de ciudadano, y remarcó que, aunque los convocantes saben que no ganarán las elecciones, la cita del próximo 19 de mayo es para defender a los candidatos plurinominales del PRIAN.

“Todo fue una farsa. Entonces, ¿a qué se resume la marcha de este domingo? Insistimos: no van a ganar la Presidencia, ya lo sabemos todos. Insisten en la marcha y en engañar a la gente porque quieren que lleguen los plurinominales, que ya dijimos quiénes son: es Manlio Fabio Beltrones, es Margarita Zavala, es Ricardo Anaya “Canallín”, es Marko Cortés, es Lilly Téllez, es Aurelio Nuño”, señaló el líder partidista.

Por esa razón, Mario Delgado comentó que el hashtag que debería difundirse para promover la marcha del 19 de mayo es #LaCorrupciónNoSeToca y #YoDefiendoAlPRIAN.

“Quieren regresar a las Cámaras para mantener la corrupción. Entonces el hashtag de la marcha es #LaCorrupciónNoSeToca. No se metan con la corrupción y, por supuesto, quien marche el 19 de mayo es para defender al PRIAN. No hay nada de ciudadano. La ‘fuerza rosa’ no existe. Siempre ha sido del PRIAN; una marca del PRIAN para engañar a la ciudadanía”, subrayó.

JVR