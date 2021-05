Margarita Zavala: Deciden mexicanos el 6 de junio por “dictadura o democracia”

Margarita Zavala, candidata a diputada plurinominal por el PAN, advirtió que el próximo 6 de junio los mexicanos votaremos por “dictadura o democracia”.

“De eso se tratan las elecciones del 6 de junio, de quitar esa mayoría absoluta, por eso no es ninguna frase sin sentido, está llena de fondo, decir que la opción es dictadura o democracia, eso es lo que vamos a decidir este 6 de junio, a eso los estamos invitando a terminar con esa mayoría absoluta, a terminar con ese poder absoluto que tienen desde el Presidente hasta el intendente”, manifestó la expresidenta de México Libre.

Zavala Gómez del Campo añadió que la democracia está en riesgo porque ya no se escucha al otro y nos hemos convertido en el país de una sola voz.

No estoy dispuesta a que la democracia sea borrada de nuestro país cuando tanto trabajo costó, la democracia está en riesgo porque no se le escucha al otro, no escuchan a las mujeres, a los niños, ni a las familias, no escuchan a los enfermos, ni al dolor, no escuchan nada, la única voz que se escucha es todas las mañanas, representa esa mayoría omnipotente, encarnada en una sola persona con una sola voz que no le sirve para nada a México cuando no hay más voces para escuchar