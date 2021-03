Diputados de oposición advirtieron que tras la aprobación del dictamen que permite el consumo legal de la marihuana, "el Senado debe corregir la plana".

En entrevista con La Razón, denunciaron que el dictamen aprobado la madrugada de este jueves no despenaliza el consumo, no contempla presupuesto para acciones de prevención, y atenta contra la salud de los jóvenes, por lo que se requieren cambios.

"El gran número de reservas que se interpusieron habla de que no fue un dictamen de consenso, no hay presupuesto para la prevención, es muy grave que en esa materia no tengamos una política integral y el Senado está a tiempo de corregir la plana, se trata de un asunto de salud pública, no de que seamos modernos o mochos", declaró la diputada panista Adriana Dávila.

En marihuana lúdica "senado tendrá que hacer mano de la votación": Cynthia López

Cynthia López, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la misma que ayer mostró unas bolsas con churros, de orégano, para denunciar que los jóvenes podrán fumarse hasta 56 cigarrillos de mota de medio gramo cada uno, coincidió en que "el Senado tendrá que echar mano de la votación para corregir la plana".

"Aquí no se pudo tener la precisión que hubiéramos querido, es lamentable que hayan aprobado una ley que está mal. Dan la facultad a la Conadic de otorgar licencias cuando el Conadic no tiene la capacidad, realmente se requieren cambios de fondo", apuntó.

La diputada del PRI, Cynthia López, muestra dos bolsas llenas de "churros" de marihuana. Foto: Cuartoscuro

Marihuana lúdica "tiene que pasar en los términos": Hirepan Maya

En contraparte, Hirepan Maya, de Morena, el legislador que forjó un churrito en el podium "para demostrar que el discurso de la oposición es moral", dijo a este rotativo que el dictamen es producto de un largo proceso que contempló la participación ciudadana, por lo que debería pasar en los términos que se encuentra.

"Tiene que pasar en los términos para dar cumplimiento al mandato de la Corte, pero más que la sentencia, para cumplir un mandato de la ciudadanía que lleva muchísimos años", indicó.

Confió en que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la cámara alta, Ricardo Monreal, haga las labores necesarias para que haya consensos.

Nosotros esperamos que no haya trabas, es importante la labor de la Jucopo, de las organizaciones que participaron en esta Ley para que ya se apruebe y comencemos con la próxima etapa que es la legislación secundaria, todo lo que tiene que ver con la aplicación de la Ley Hirepan Maya, diputado de Morena

Hirepan Maya Martínez, diputado de Morena, preparó un "churro" de cannabis mientras presentaba su reserva en la tribuna. Foto: Cuartoscuro

Ley de marihuana lúdica, "aún tiene rasgos prohibicionistas: Antonio Ortega

El perredista Antonio Ortega aseguró que una vez más "se quedó corta la Cámara, ya que la Ley aún tiene rasgos prohibicionistas y policiacos, hubiéramos querido despenalizar completamente".

Pese a ello, reconoció que es difícil que el Senado modifique el dictamen, porque de hacerlo "se corre el riesgo de que se vaya prácticamente al cajón de los olvidos, a la congeladora".

Hizo votos porque la minuta también sea avalada en el Senado, porque representa un paso histórico "frente a una política que se aplicó de carácter prohibicionista y persecutoria".

