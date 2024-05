Marina reconoce labor de las mujeres navales

En el marco del Día internacional de la Mujer en el sector Marítimo a celebrarse este 18 de mayo, la Secretaría de Marina (Semar) reconoce a las mujeres con mayor participación dentro de la institución, así como equidad para lograr un cargo directivo.

En entrevista con La Razón, Jenny Martínez Contreras, subdirectora de Navegación y Control de Tráfico Marítimo aseguró que se reconoce a la mujer que ha tenido trascendencia en la actualidad, con su participación en diferentes sectores del ámbito marítimo, pues actualmente en su área hay 219 elementos, de los que 94 son femeninos. “Vemos que la representación de la mujer actualmente en su participación es mayor.

En la capitanía de puerto hacemos trabajos de autoridad marítima nacional, la parte administrativa, cuestiones de seguridad en la navegación, así como prevención a la contaminación marina”, destacó.

Señaló que el avance de las mujeres ha sido mayor durante los últimos años, pues en 2020 tenían a cinco en las capitanías de puerto, pero en 2024 ya hay 13, lo que es benéfico ya que han demostrado su capacidad para resolver problemas en los ámbitos marítimo y portuario.

“Hemos visto una participación cada vez mayor de la mujer, también en las escuelas, pues hay mayor capacitación en el tema marítimo, lo que también permite que haya más en puesto de dirección, que de igual manera hay una responsabilidad mayor por la toma de decisiones. En mi caso estoy como subdirectora de navegación, pero antes era solo para hombres, pero en la actualidad estamos a cargo, lo que es muy importante para nuestro desarrollo”, agregó.

Incluso dijo que no es de dudar que por el avance que han tenido las mujeres, a la brevedad puede ser que haya una mujer como titular de la Secretaría de Marina. “No lo dudo, ya tuvimos una coordinadora general de Puertos y Marina Mercante, también tenemos capitanes de Puerto, y mujeres en áreas de dirección y subdirección”, aseveró.

En general, en la Marina, las mujeres se encuentran embarcadas en el área de operaciones, no sólo administrativamente en aduanas, así como comandantes de buques o pilotos. “Como mujer me siento contenta, he tenido buen recibimiento de mis jefes, tengo oportunidades de crecimiento, además que tenemos la oportunidad de opinar y que sean consideradas. Quiero seguir creciendo y llegar a otras áreas”, explicó.

Mencionó que desde 2008 se aperturó en la Escuela Naval la participación activa de la mujer en la vida institucional, lo que permitió su desarrollo, sin limitaciones y que también ha ayudado a contar con un equilibrio al interior de la secretaría.

El mensaje para las mujeres es de felicitación, porque son procesos largos con más y mejores oportunidades, mientras que a la comunidad es la de invitarlos a que se sumen a las filas de la Marina.