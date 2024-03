Mario Delgado acusa que Xochitl Gálvez ha recibido un tratamiento mediático más positivo.

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, mostró el monitoreo continuo del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre la cobertura de las candidatas para argumentar que Xóchitl Gálvez ha recibido un trato mediático más favorable, con una menor cantidad de notas negativas en comparación con Sheinbaum.

Lo anterior ocurrió después de la publicación de un comunicado suscrito por 46 personas del ámbito intelectual, académico y periodístico que solicitan igualdad en la cobertura mediática de las campañas presidenciales de este 2024.

“No sé de dónde viene el reclamo de estos intelectuales de la derecha. No sé qué quisieran o qué es equidad para ellos, pero tampoco dicen nada de los robots, de la guerra sucia que todas las semanas aquí denunciamos, la cual trata de influir en la percepción ciudadana, malinformar para que no haya un ejercicio libre del voto y para que la gente vaya con engaños a votar. Por eso invierten en su guerra sucia: para tratar de alterar en las valoraciones”, dijo Delgado en rueda de prensa.

Ahora resulta que opinólogos como el que llamó a la guerra sucia en contra de la Dra. @Claudiashein en un programa de televisión nacional, dicen que quien ha sido afectada por los medios de comunicación es la candidata del #PRI y del #PAN.



Hoy los desmentimos con datos del… pic.twitter.com/3SDIxeaBIf — Mario Delgado (@mario_delgado) March 12, 2024

Además, Mario Delgado destacó que a once días de iniciada la campaña presidencial las preferencias siguen favoreciendo a Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual se explica porque “mientras la candidata de la coalición 'Sigamos Haciendo Historia' tiene un proyecto de país serio, la abanderada del PRIAN no propone más que ocurrencias”.

Como ejemplo, criticó la propuesta de la candidata del PRIAN de dar un apoyo a las mujeres en “situación difícil” pues, dijo, se trata de una idea pensada con poca seriedad y no de una política pública clara en beneficio de este sector de la población.

“Lo que hoy queremos exhibir es que no hay un proyecto de país, no hay un proyecto de gobierno. Siguen con las ocurrencias, con los disparates y no hay ninguna seriedad en estas propuestas. Por el lado de nuestra candidata, la oferta es clara y seria: busca ofrecer un apoyo para las mujeres entre 60 y 64 años”, refirió.

Agregó que "antes de que puedan recibir su pensión de adulto mayor. Hizo el compromiso claro y específico de que un millón de mujeres se van a incorporar a este apoyo en el 2025. En cambio, la candidata del PRI y del PAN dice un día una cosa y al día siguiente dice otra”.

A su vez, Gabriela Cuevas, vocera de la coalición Sigamos Haciendo Historia, sostuvo que la candidata opositora siempre se ha desenvuelto entre la mentira y con propuestas “engañosas y fantasiosas” que luego no puede cumplir, como sucedió en la alcaldía Miguel Hidalgo cuando la abanderada gobernó entre 2015 y 2018.

“Hay una mentira reiterada con Xóchitl entre el momento que hace campaña y el momento en que gobierna. En la alcaldía prometió un Faro del Saber en Nextitla y pues el faro no existe. Lo vimos también en el presupuesto de la Miguel Hidalgo, cuyo monto para los programas sociales se redujo, y ahora vemos que mientras un día firma con sangre, al día siguiente miente con total flagrancia”, dijo.

JVR