Mario Delgado celebra adhesiones a campaña

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró que un grupo de expriistas integraran la Alianza Progresista para apoyar la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, por lo que les dio la bienvenida al proyecto de la Cuarta Transformación.

“Evidentemente, hay una coincidencia con el proyecto de la 4T. Lo que más me gustó de su mensaje es que dijeron: ‘No vamos por cargos’, y entonces me permite darle la bienvenida a que se sumen a este proyecto de transformación; desde su trinchera que nos ayuden a sumar.

“Se necesita valor y congruencia para deslindarse del partido que se extravió de lo que originalmente era. Ya no queda nada del nacionalismo revolucionario del PRI y están entregados a la derecha corrupta. Se han dedicado a ser serviles a la derecha”, expresó.

En conferencia de prensa, el dirigente partidista destacó la trayectoria y peso político de los exgobernadores Alejandro Murat y Eruviel Ávila; el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, y señaló que ahora existen coincidencias con el proyecto del Presidente Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, quien tomará la decisión de si los suma a su equipo.

En otro tema, informó que este miércoles se darán a conocer el primer bloque de las fórmulas para el Senado por el principio de mayoría relativa, mientras que un segundo bloque será dado a conocer en la primera semana de enero.

Además, dio a conocer el calendario de fechas en las que se publicarán los resultados de las encuestas para diputaciones federales, municipios y diputaciones locales, comenzando el 21 y 27 de diciembre; 4, 8, 15, 22 y 31 de enero; 19 y 26 de febrero

Delgado destacó que la publicación del calendario tiene el objetivo de acabar con las noticias falsas y la rumorología: “Insisto otra vez a toda la militancia: que tengan paciencia; que estamos haciendo las mediciones; que estamos haciendo las valoraciones de sus perfiles, que estamos garantizando la participación de todas y todos. No hay imposiciones, no hay dedazos, no hay palomeos, no hay bendiciones, nada”.