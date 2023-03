Mario Delgado pide jornada informativa para evitar desinformación por Reforma Electoral

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a la dirigencia estatal de Guanajuato de Morena llevar a cabo una jornada de información sobre la Reforma Electoral, dado que hay mucha desinformación. Señaló que esta quedó evidenciada en la concentración del pasado domingo, donde muchas de las consignas coincidían con lo que está buscando la Cuarta Transformación.

“Fue muy sorprendente ver como muchas de las personas que asistieron fueron malinformadas. Por ejemplo, había gente que se manifestaba porque quiere que los partidos políticos no tengan tantos recursos y pues esa es una propuesta de Morena. O decían venimos a defender al INE, porque lo quieren desaparecer y no, nosotros no queremos que desaparezca, queremos fortalecer su autonomía”, sostuvo.

De visita en Guanajuato, Delgado dijo que las encuestas ubican a Morena ya como una opción viable de cambio en Guanajuato, “estado que supuestamente es imposible ganar porque es territorio dominado por la derecha. Pero tantos años de malos gobiernos y nulos resultados, pues están posicionando a nuestro Movimiento como una opción y hoy justamente planteamos una ruta para organizarnos y tener una mayor presencia rumbo al 2024”.

También, el líder del guinda invitó a todas y todos los morenistas de Guanajuato a que asistan el próximo 18 de marzo a la celebración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera en el Zócalo de la Ciudad de México.

te puede interesar Felipe Calderón celebra concentración a favor del INE a la distancia

“Es una fecha importante para nosotros porque no sólo es un aniversario más, es un aniversario que se celebra en un contexto en el que se ha empezado a recuperar la soberanía energética del país, después de que en el periodo neoliberal prácticamente se entregara el petróleo y el sector eléctrico a los extranjeros”, señaló.

En este sentido, el líder morenista destacó que “ahora tenemos una refinería en Texas y se construye una refinería en Dos Bocas, Tabasco; se dio una gran pelea por parte de los diputados federales para resguardar la soberanía en el sector eléctrico y detener la mecánica perversa en donde todo pasaba a manos de empresas transnacionales”.

“La política energética del Presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dado mayor soberanía y le ha permitido al Gobierno de la República cumplir con su promesa de que no haya gasolinazos. Llevamos ya poco más de cuatro años sin gasolinazos y sin que se hayan aumentado el precio de los energéticos. Estamos recuperando la soberanía energética como en su momento lo hizo el Presidente Lázaro Cárdenas, al expropiar la industria petrolera y tenemos que celebrarlo”, concluyó.

Síguenos en Google News

DGC